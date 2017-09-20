Минобороны России подтвердило, что в ходе учений один из вертолетов случайно выпустил неуправляемую ракету. При этом ведомство отрицает, что в результате кто-то пострадал, сообщает «Медуза».

«Системой наведения одного из вертолетов был совершен ошибочный захват цели. В результате попадания неуправляемой ракеты получил повреждения один из грузовых автомобилей без людей», — заявили в пресс-службе Западного военного округа.

Именно этот инцидент, по информации Минобороны, был зафиксирован на записи, которую ранее распространил сайт 66.ru. Это произошло «когда экипажи вертолетов армейской авиации в рамках летно-тактического учения отрабатывали упражнение по поражению наземных целей». Идет ли речь об эпизоде учений «Запад-2017», как писало 66.ru, в ведомстве не уточнили.

При этом Минобороны назвало «намеренной провокацией или чьей-то персональной глупостью» заявления о том, что вертолет произвел залп «по толпе журналистов». По данным 66.ru, журналисты были среди пострадавших в результате обстрела.

Об инциденте, который, предположительно, произошел 16 сентября, стало известно только три дня спустя. По неподтвержденным данным, два человека получили тяжелые ранения от взрыва ракет.