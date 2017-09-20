Неделю назад власти Дж.Расуловского района Согдийской области закрыли центральный рынок, несмотря на возмущение работающих там предпринимателей. Предприниматели обращаются во все инстанции, но после обращений их задерживает милиции и угрозами заставляет отказываться от своих слов.

Все дело в том, что торговцев центрального рынка района заставляют работать на построенном председателем района Комилом Салимзода новом рынке «Ашроф».

За последние месяцы предприниматели неоднократно посылали на имя президента страны и главы аппарата Озоды Рахмон обращения с жалобой на незаконные действия председателя района Комила Салимзода, который решил полностью снести центральный рынок, мотивируя это тем, что этого требует новый генеральный план района. Обращались в генпрокуратуру и Агентство по борьбе с коррупцией.

По их словам помощи они ни от кого получить не могут.

16 сентября они вновь были на приеме в генеральной прокуратуре. Их встретил заместитель генерального прокурора Осимзода, сообщила «АП» адвокат работников рынка Лола Якубова.

18 сентября предприниматели были у заместителя прокурора Согдийской области Мухамади (фамилия не указана, - ред.).

- После того как они вышли из прокуратуры области, поехали в исполнительный комитет Согдийской области, - говорит Якубова. - Все это время за ними на трех машинах ездили работники милиции Дж.Расуловского района.

По ее словам в хукумате прошла встреча предпринимателей с главами госструктур области, в частности с первым заместителем председателя области, прокурором области Вохидовым, заместителем начальника областного отдела внутренних дел Пирумшозода и председателем Дж.Расуловского района Комилом Салимзода.

- Особо нужно отметить, что на вопрос предпринимателя Халимова Насима: «Кто является собственником рынка «Ашроф» председатель Дж.Расуловского района Салимзода вначале сказал, что не намерен отвечать, а потом признал, что часть рынка принадлежит его брату, а другая часть кому-то кого он не знает.

На встрече было решено, что ворота на центральный рынок откроют, говорит адвокат предпринимателей, это пообщела сделать и Салимзода. Но после встречи предприниматели приехали и увидели, что открыта только одна калитка.

- В тот же день вечером мне начали звонить предпиниматели и сообщать, что к ним домой приходят работники милиции и вызывают их в РОВД района, - говорит Лола Якубова. - Предприниматели Абдумуротов Ахрор и Аликулов Фахриддин были вызваны в РОВД района и были допрошены, потом у них были получены объяснительные, в котором они написали, что не будут никого агитировать против рынка «Ашроф». Тут же в дом предпринимателей Юлдошевой Азизы, Джурабоевой Сайеры и Джурабоевой Саёхат приехали сотрудники РОВД и потребовали, чтобы эти лица сегодня же поехали в отдел внутренних дел района. Таким образом, начались преследования и запугивания предпринимателей. Хотя цель предпринимателей – восттановление своих ущемленных прав! Другой цели они не преследуют!

Фото предоставлено Лолой Якубовой

Обращение

Несколько дней назад предприниматели принесли в редакцию «АП» письменное обращение с надеждой, что их услышат. Мы уже публиковали его частично, сегодня публикуем полностью (под обращение подписались 110 человек):

«Вначале власти заманивали на рынок «Ашроф» предпринимателей, обещая им полугодовое освобождение от всяких уплат. При этом нам бесстыдно заявили, что все будут функционировать на базаре «Ашроф» как арендаторы (хотя на центральном рынке мы все владельцы).

Потом, 2 сентября, сотрудники милиции, даже председатель земельного комитета сами загружали мешки с сельхозпродуктами на машины и заставляли предпринимателей уехать на «Ашроф». Тех, кто упирался, они запугивали тем, что это приказ самого президента Эмомали Рахмона и руководителя аппарата Озоды Рахмон, и перепуганные предприниматели молча повиновались беззаконным действиям властей.

В это время откуда-то появился экскаваторщик и начал разрывать вход на базар. Предприниматель Куйсуной Хакимова начала возражать и спорить, потому что ее магазин был рядом и из-за рытвины она не сможет завезти свой груз на рынок. Тут сотрудники милиции взяли ее за шиворот и потащили, чтобы доставить в ОВД. Но ее с трудом из железных рук милиции вытащили мужчины. При этом женщина получила травмы, а мужчин задержали и арестовали. Это называется: моя милиция меня бережет!

На следующий день власти и милиция атаковали фруктовый базар, и так в течение трех дней все предприниматели силком были направлены на «Ашроф». Остались только собственники магазинов. Теперь нападение началось на них.

Налоговая инспекция забирает патенты, а санэпидстанция под видом проверки протоколирует предпринимателей, и закрывают магазины. Власти обещали бульдозерами снести магазины.

Когда в газете «Икбол» опубликовали несколько незаконных решений председателя района о признании недействительным права пользования землей, где построены магазины, три предпринимателя: Вахобов Холмат, Хакимов Азим и Халимов Насим - подали в экономический суд иск в отношении незаконного решения. По решению экономического суда Согдийской области в иске было отказано, но решением Высшего экономического суда данное решение было отменено в связи с незаконным мотивированием, а в отношении исполнительного комитета района и председателя земкома было вынесено частное определение. Но власти и милиция района не признают судебный акт».

Зыкрытые магазины Фото предоставлено Лолой Якубовой

С чего все началось?

«Проблемы у предпринимателей центрального рынка начались еще в 2013 году, когда нынешний председатель района Комил построил рынок «Ашроф» (официально рынок оформлен на его брата), - говорится далее в обращении. - Собираясь построить рынок, Салимзода обещал властям области создать новые рабочие места, но он обманул всех, теперь понятно, что он намеревался переместить торговцев центрального рынка на свой рынок. С момента открытия рынка всевозможные госструктуры вплоть до органа правопорядка терроризируют предпринимателей центрального рынка. Многочисленные незаконные проверки, необоснованные штрафы, незаконное закрытие рынка, угрозы, расправы в отношении предпринимателей применяются с целью переселить их на рынок «Ашроф».

После ряда неудачных попыток переселить рынок власти нашли другой выход из ситуации. Тогда они объявили, что создан новый генплан и на месте центрального рынка будут построены новые многоэтажные и одноэтажные дома и детский парк и земля рынка будет изъята для государственных и общественных нужд.

Но странно то, что власти не могут показать настоящий генплан, даже в суде они представили чертеж, на котором не было ни одной круглой печати министерств и ведомств.

Власти района в сговоре с ООО «Шахрофар» обманули народ, сказав, что разработан новый генплан. Но согласно статье 41 Земельного кодекса РТ изъятие земельных участков для государственных или общественных нужд у землепользователей или пользователей других зарегистрированных прав, связанных с землей, может производиться после: а) выделения по их желанию равноценного земельного участка; б) строительства на новом месте в установленном порядке физическими и юридическими лицами, для которых отводится земельный участок, жилых, производственных и иных построек, аналогичных по назначению и равноценных, взамен изымаемых, либо [возмещения] в денежной форме; в) возмещения в полном объеме всех других убытков, включая упущенную выгоду, в соответствии с законодательством Республики Таджикистан. При изъятии земельных участков для государственных или общественных нужд все убытки оцениваются по рыночной стоимости, которая определяется с учетом месторасположения земельного участка и оплачивается со стороны лиц, в пользу которых изымается земля. В случае несогласия землепользователя с размером и условиями возмещения убытков он вправе обратиться в суд. (ЗРТ от 5.01.08 №357.)

Предпринимательницу Куйсуной Хакимову в начале сентября сотрудники милиции взяли за шиворот и потащили, чтобы доставить в ОВД. Ее с трудом из рук милиционеров освободили мужчины, работающие на рынке. При этом женщина получила травмы, а мужчин арестовали… Фото предоставлено Лолой Якубовой

Согласно статье 401 Земельного кодекса процесс изъятия земельного участка для государственных или общественных нужд является прозрачным. Все решения об изъятии земельного участка для государственных или общественных нужд публикуются в республиканских газетах на государственном и русском языках в течение пяти рабочих дней со дня принятия исполнительным органом государственной власти, принявшим решения.

Все решения об утверждении градостроительной документации публикуются в порядке, определенном настоящей статьей. При этом проекты архитектурно-градостроительного характера, в том числе генеральные планы застройки, являются открытыми для всеобщего ознакомления в виде детальных макетов в общедоступных местах, определенных местными исполнительными органами государственной власти в течение всего периода их реализации. Данные макеты выставляются для ознакомления до последнего дня их осуществления в течение 10 дней с момента их утверждения.

Согласно статье 40 настоящего кодекса землепользователь или пользователь других зарегистрированных прав, связанных с землей, должен быть не позднее чем за год до предстоящего изъятия земельного участка письменно уведомлен местным органом по землеустройству. Землепользователь или пользователь других зарегистрированных прав, связанных с землей, подлежащего изъятию для государственных или общественных нужд земельного участка до принятия судом решения по иску вправе осуществлять принадлежащие ему права на земельный участок, в том числе производить необходимые затраты, обеспечивающие использование участка в соответствии с его назначением. (ЗРТ от 5.01.08 №357.)

Все эти процедуры закона не были соблюдены властями Джаббор-Расуловского района. При этом правоохранительные структуры не только не привлекают за это Комила Салимзода, но и всячески способствуют его произволу.

Таким образом, со стороны властей района были грубо нарушены статьи 12, 32 Конституции РТ, статья 21 Закона «О государственной защите и поддержке предпринимательства».

…И еще, остается непонятным, зачем надо на месте рынка строить многоэтажные дома, когда в районе нет канализации, и детский парк, когда недалеко от рынка расположен центральный парк в шесть гектаров, который находится в плачевном состоянии?!»

Хукумат отвечает

Мы получили комментарии от хукумата Джаббор Расуловского района за подписью первого зама – Файзулло Косими:

«Руководство исполнительного органа государственной власти дж.Расуловского района Согдийской области ознакомилось содержанием журналистских материалов под названием «Предприниматели дж.Расуловского района заявляют о беспределе», а также «Центральный рынок в Дж.Расуловском районе все-таки закрыли. Предпринимателям грозят конфискацией товаров, опубликованных на сайте asiaplus.tj медиа-холдинга «Азия плюс» (с ответственно от 8 и 12 сентября 2017г.). Расцениваем эти публикации как провокацию направленную на дестабилизацию общественно-политической обстановки в районе. Видим в ней откровенную ложь и клеветнические выводы как в отношении правоохранительных структур, в частности сотрудников местных органов внутренних дел республики, так и председателя дж.Расуловского района Комила Салимзода. Приходится сожалеть, что некогда авторитетное издание стараниями некоторых жаждующих сенсацией журналистов опускается до уровня обыкновенной бульварной жёлтой прессы. Ни одно предложение, ни одно слово в опубликованной статье не соответствует действительному положению дел.

О причинах возникшего конфликта, основаниях принятия решения в части переноса старого центрального рынка, его полной ликвидации, и других вопросов связанные с данной проблемой руководство дж.Расуловского района ранее известила редакцию «Азия Плюс» своим письмом от 19 января 2017 года Х111-2\16. Кстати, данное письмо было ответом по результатам рассмотрения напечатанной 28 декабря 2016 года еженедельником «Азия плюс» статьи «За чей счет банкет», а также другой ее публикации «В Дж.Расуловском районе назрел скандал». Думается, нецелесообразно вновь повторять ранее изложенное, однако считаем необходимым подчеркнуть, что указанное письмо редакция еженедельника проигнорировало и вопреки требованиям статьи 18 Закона Республики Таджикистан «О периодической печати и других средствах массовой информации», до настоящего времени не опубликовало.

Кроме того, хотим также напомнить, что генеральный план поселка городского типа «Мехробод» Дж.Расуловского района, никем не придумывался, он не был составлен спонтанно. Наоборот, после многолетних обсуждений, в том числе и с предпринимателями района, согласования и получения согласия более чем 27 министерств и комитетов, других заинтересованных организаций, решением Правительства Республики Таджикистан от 2б ноября 2016 года за Nо508 «О генеральном плане поселка «Мехробод» Дж.Расуловского района Согдийской области», был утвержден.

Как известно нынешний председатель Дж.Расуловского района Комил Салимзода в то время не являлся руководителем района, в этот период к разработке и принятию генерального плана посёлка «Мехробод» не имел ни какого отношения. Мы считаем, что генеральный план п. г.т. «Мехробод» Дж.Расуловского района был составлен и принят в точном соответствии с требованиями градостроительного законодательства и пожеланиями абсолютного большинства жителей Дж.Расуловского района. Кроме как клеветническими, а скорее всего и не соответствующими реальному положению дел следует считать выводы авторов публикации в части оценки действий сотрудников органов внутренних дел. Действительно, во исполнении поручения руководителя исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан от 06.07.2017 года за N217(28-2) рабочая группа в составе ответственных работников центрального аппарата МВД Республики Таджикистан 24 августа 2017 года посетила Дж.Расуловский район. В этот день члены группы ознакомились состоянием соблюдения общественного порядка и действующих правовых норм непосредственно как на старом рынке, так и на новом рынке «Ашроф». Здесь же они провели беседы профилактического характера с посетителями, покупателями и продавцами, предпринимателями и собственниками торговых точек.

25 августа 2017 года в 10-00 часов в целях разъяснения требований Решения Правительства Республики Таджикистан от 26.11.2016 года за N2508 «О генеральном плане поселка городского типа «Мехробод» Дж.Расуловского района Согдийской области», поручения Руководителя исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан от 06.07.2017 года за 3p217(28\2), Решения председателя Дж.Расуловского района от 12.11.2015 года за Х256 «О запрещении продажи овощей, зерновых, муки, фруктов и мяса в 000 «Нурмамат ота» и 000 «Ботурбек» на территории центрального рынка», во дворце культуры Дж.Расуловского района состоялась встреча рабочей группы МВД с членами координационного совета района, предпринимателями рынков, руководителей государственных структур Дж.Расуловского района, председателями поселковых и кишлачных джамоатов, заведующими отделов и служб исполнительного аппарата председателя Дж.Расуловского района.

Приглашенные на встречу явились исключительно добровольно, они имели возможность откровенно высказать свое мнение и представить предложения. На встрече главный архитектор района на большом мониторе продемонстрировал участникам мельчайшие детали генерального плана п.г.т. «Мехробод», довел до сведения участников требования по неукоснительному выполнению решений и указаний Правительства Республики Таджикистан.

В целом встреча прошла в спокойной и деловой обстановке. По итогам встречи участники вновь отметили, что состоянии старого центрального рынка не отвечает требованиям санитарно-гигиенических, противопожарных и экологических норм. Отсутствуют элементарные условия для посетителей и покупателей, загруженность улиц создает огромные проблемы в организации движения автотранспортных средств. В связи с изложенным, участники встречи приняли решение о полном переносе торговых точек на новый рынок «Ашроф» и закрытие старого центрального рынка до 12 сентября 2017 года.

Исполнительный орган государственной власти Дж.Расуловского района с пониманием относится к обеспокоенности предпринимателей и владельцев собственности старого центрального рынка, других категорий граждан осуществляющих трудовую деятельность на этом рынке. Поэтому созданная распоряжением председателя Дж.Расуловского района от 06 декабря 2016 года за Х56 специальная рабочая группа из. числа ответственных работников госучреждений, общественных организаций и представителей трудовых коллективов, занимаются непосредственно вопросами компенсации понесенных убытков каждым предпринимателем, трудоустройством каждого кто работал на старом рынке, в точном соответствии с действующим законодательством Республики Таджикистан.

Для всех предпринимателей, перешедших на рынок «Ашроф» будут созданы самые благоприятные условия, они до 1 января 2018 года будут полностью освобождены от уплаты услуг рынка. Гражданам, не пожелавшим перейти на рынок «Ашроф» в соответствии с расчетами произведенными государственным унитарным предприятием «Сугднархгузор» планируется выплата компенсаций за нанесенные убытки в полном объеме.

Руководство Дж.Расуловского района гарантирует, что ни один предприниматель, ни один собственник старого центрального рынка не будет ущемлен в правах на свою собственность.

К большому сожалению, корреспондент «Азия плюс» практически во всех своих материалах игнорирует официальную точку зрения. Он не обращается к компетентным источникам информации органов государственной власти, и ведет себя так, как будто он является специальным корреспондентом старого центрального рынка района в «Азии плюс». Надеемся, что редакция еженедельника «Азия плюс» в решении данного вопроса найдет понимание и займет конструктивную позицию.

С уважением,

Первый заместитель председателя Джаббор Расуловского района Файзулло Косими».

От редакции:

Это уже наш четвертый материал по данному вопросу. На критику власти района отреагировали по-настоящему лишь сегодня. Ответ на статью «За чей счет банкет», опубликованный в газете в декабре 2016 года, поступил лишь через несколько недель. А после того как журналист попытался задать уточняющие вопросы по нему, власти района заявили, что они согласны не публиковать его вовсе.

Сегодня мы вновь отправили несколько уточняющих (уже по их комментарию) вопросов на имя руководства района и надеемся получить ответ.

Что касается участия корреспондентов газеты или информагентства «Азия-Плюс» в подготовке этого и вышедших за последние дни нескольких материалов. Эти материалы все без исключения составлены только лишь на основании обращения предпринимателей Джаббор Расуловского района и слов их адвоката, журналисты «Азия-Плюс» не участвовали в его подготовке.

Кроме того мы заблаговременно перед публикацией обращались к властям района с предложением дать комментарии, но получили их только 14 сентября, уже после публикации материалов.

И еще.

Мы повторно обратились в МВД страны. Пресс-секретарь ведомства Умарджон Эмомали сказал «АП», что они узнавали о ситуации в ОВД района по поводу грубого отношения сотрудников милиции к предпринимателям, угроз и запугиваний. «Начальник ОВД опроверг эти факты, - говорит Эмомали. - Но если они есть у предпринимателей, они могут обратиться в МВД по номеру доверия – 221-21-21 и рассказать о произошедшем».