Германский концерн Siemens AG рассматривает свое дальнейшее участие в возведение Рогунской ГЭС и прокладке высоковольтной региональной линии электропередачи CASA-1000.

Делегация Siemens во главе с президентом компании в России и Центральной Азии Дитрихом Меллером посетила Таджикистан в конце минувшей недели.

В рамках визита состоялись встречи с руководством республики, а также с партнерами компании в регионе, где обсуждались текущие и будущие совместные проекты в энергетическом, промышленном и других секторах, сообщает компания Siemens в России и Центральной Азии.

Отмечается, что руководство компании провело переговоры с межведомственной рабочей группой при президенте Таджикистана по реализации проектов в области энергетической инфраструктуры, в ходе которых были представлены возможности компании Siemens в электроэнергетическом секторе, в том числе в области модернизации электрических сетей на платформе Smart Grid.

На встрече с первым заместителем премьер-министра Таджикистана Саидом Давлатали особый акцент был сделан на участии компании Siemens в возведении Рогунской ГЭС и международном проекте CASA-1000 по строительству линии передачи электроэнергии из Таджикистана и Кыргызстана в Пакистан и Афганистан.

«Оба проекта носят стратегический характер для экономики Таджикистана. Была достигнута договоренность о проведении совместного системного анализа возможностей для развития сотрудничества во всех областях, включая обучение локальных специалистов и поддержку со стороны Siemens в поиске источников финансирования», - говорится в сообщении.

Делегация компании посетила Рогунскую ГЭС – строящуюся гидроэлектростанцию мощностью 3 600 МВт на реке Вахш. В ближайшее время здесь должна начаться установка поставленных Siemens КРУЭ напряжением 220 и 500 кВ. Запуск первой очереди ГЭС запланирован на декабрь 2018 года.

«Надежная и стабильная энергосистема является основой инфраструктуры любой страны и ее экономики, - заявил президент Siemens в России Дитрих Меллер. - Siemens имеет многолетний опыт успешных поставок оборудования, решений и услуг для энергетики. Мы в полной мере осознаем свою ответственность в рамках запуска первой очереди Рогунской ГЭС и понимаем ее значимость для Таджикистана. Проект CASA 1000 - еще одна возможность для нас внести значительный вклад в развитие энергетического сектора Республики».

Напомним, в прошлом году компания Siemens поставила для Рогунской ГЭС современное электроэнергетическое оборудование.

На стройплощадку Рогунской ГЭС доставлены два высоковольтных комплектных распределительных устройства с элегазовой изоляцией, изготовленные немецким концерном.

Отмечалось, что поставленные устройства, служащие для приема высокого напряжения и его дальнейшего распределения потребителям, оснащены системой онлайн-мониторинга. Это позволяет удаленно производить диагностику оборудования. Срок службы данных устройств составляет 50 лет, и они практически не нуждаются в обслуживании.

Распределительные устройства с элегазовой изоляцией Siemens характеризуются небольшим посадочным местом, предельной надежностью, очень низким уровнем шума и электромагнитного излучения.

Рогунская ГЭС строится на реке Вахш в 100 километрах северо-восточнее столицы Таджикистана. ГЭС с генерирующей мощностью 3,6 тыс. МВт ежегодно будет производить 13,3 млрд. кВт/ч. электроэнергии. Это будет одна из крупнейших гидроэлектростанций мира.

Стоит напомнить, что Таджикистан в поисках средств на строительство Рогуна продал на международных рынках государственные облигации на сумму 500 млн долларов, и получил заявки на приобретение евробондов еще на сумму до 4,5 млрд долларов. Таджикские гособлигации в основном были проданы управляющим фондам (85%), в том числе инвесторам из США (38%), Великобритании (24%), стран Европейского Союза (35) и Азии (3%).

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