В состав официальной делегации Таджикистана, которая представит Дни культуры в Узбекистане, включены 44 таджикских деятелей искусств. Делегацию возглавит первый заместитель министра культуры Ибодулло Машрабов, сообщил «АП» источник в правительстве страны.

В состав делегации включены народные артисты Таджикистана Давлатманд Холов, Афзалшо Шодиев, Саидкул Билолов, а также Дамирбек Олимов, Мухаммадрофи Кароматулло, Дильноза Каримова, Шарофат Усмонова, танцевальный ансамбль «Зебо».

Кроме того, в Дни культуры Таджикистана в Узбекистане в кинотеатрах Ташкента будут показаны художественные фильмы Носира Саидова «Истинный полдень, «Учитель» и несколько документальных кинолент.

В Национальной библиотеке Узбекистана будет организована выставка книг таджикских авторов. Также в столице Узбекистана пройдет фотовыставка «Современный Таджикистан» и выставка таджикских ремесленников.

Торжественное открытие Дней таджикской культуры в Узбекистане состоится 10 октября в Государственном академическом большом театре им. Алишера Навои в Ташкенте.

Дни таджикской культуры в Узбекистане продлятся до 14 октября. В этот раз таджикские творческие коллективы выступят только на сценах Ташкента. Выступление таджикских артистов в других регионах Узбекистана не запланировано.

В последний раз Дни таджикской культуры в Узбекистане проходили 20 лет назад, в 1997 году.

В мае этого года впервые за годы независимости в Таджикистане прошли Дни культуры Узбекистана. Тогда в Душанбе также приехали 44 артиста и музыканта.

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