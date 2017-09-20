В конце прошлой недели министры обороны 29 стран-членов НАТО поддержали запрос Вашингтона о направлении в Афганистан дополнительных военных подразделений.

Как сообщает портал Афганистан.ру, о решении, принятом главами оборонных ведомств в ходе субботнего заседания в албанском городе Тирана, объявил председатель военного комитета Североатлантического альянса генерал Петр Павел.

На мероприятии присутствовали председатель объединённого комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд и глава миссии НАТО «Решительная поддержка» генерал Джон Николсон, озвучившие запрос американской стороны.

В свою очередь, министры остальных стран альянса поддержали данное требование, и главы военных ведомств более 15 государств выразили намерение увеличить военное присутствие в ИРА.

При этом, как отметил Петер Павел, решение о конкретных размерах пополнений будет принято в течение примерно месяца, поскольку министрам обороны предстоит решить вопрос в сотрудничестве с правительствами своих стран, передаёт телеканал «Толо».