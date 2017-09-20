МВД Таджикистана назвало имя водителя, который первым был задержан в нетрезвом состоянии после внесения поправок в Кодекс об административных правонарушениях.

Принятые поправки в КоАП ужесточили наказания за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии, ранее за такое правонарушение было предусмотрено лишение водительских прав сроком на два года. Теперь нарушителей ждет лишение прав сроком до десяти лет. Кроме того, значительно увеличены штрафы.

Согласно сообщению пресс-центра МВД Таджикистана, водитель автомашины марки «Опель Астра» житель Спитаменского района Авазбек Абдумаджидов за управление автомобилем без водительских прав и в нетрезвом состоянии оштрафован на 20 тысяч сомони. Он также лишен водительских прав на десять лет.

По данным пресс-службы МВД, сотрудниками Управления ГАИ МВД в разных регионах страны за управление автомашиной без прав задержаны 13 водителей, каждый из них оштрафован на 12,5 тысяч сомони.

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