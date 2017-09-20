Материалы уголовного дела в отношении жителя Пянджа, напавшего на судью с топором, в ближайшее время будут переданы в суд. Согласно материалам следствия, подозреваемый был не удовлетворен решением суда по иску своей бывшей жены и решил наказать за это судью.

38-летний житель Пянджа Диловар Олимов обвиняется по статье 32-104 част 2 пункт «б» (попытка убийства) УК РТ, сообщил «АП» Файз Султониён, начальник следственного отдела по особо важным делам прокуратура Хатлонской области. По его словам, в ближайшее время материалы дела будут переданы в суд.

Инцидент произошел 31 августа примерно в 15.30. Диловар Олимов с топором напал на председателя суда Пянджского района Давлатманда Рахимзода в его собственном кабинете. Судья был госпитализирован с травмами.

Как следует из материалов уголовного дело, 31 августа Давлатманд Рахимзода удовлетворил иск бывшей жены подозреваемого, Джамили Нуралиевой, и присудил ей алименты на двух детей в размере 260 сомони. Решением судьи Олимов остался недоволен. «После процесса он поехал в столовую «Файз», где работал поваром, принял алкоголь и, вооружившись топором, вернулся в суд. По словам Рахимзода, он не заметил, как к нему вошел Олимов. Приблизившись к судье Олимов вытащил топор и ударил его по голове, остальные удары пришлись на руки, когда судья стал защищаться», - следует из материалов дела.

Рахимзода в интервью газете «Фараж» ранее рассказал, что Олимов с самого начала вел себя неадекватно, он ругался во время процесса, угрожал своей бывшей жене.

В настоящее время пострадавший находится в больнице, а подозреваемый в скором времени сядет на скамью подсудимых.

Это не первый случай нападения на судью в Таджикистане. Пять лет назад в Исфаре 80-летний Зайнулобиддин Джураев в ходе судебного процесса плеснул в лицо председателя суда Исфары Абдухамида Давронова кислоту. Нападавший заявил, что он был просто зол на то, как его заявление рассматривается председателем райсуда. В результате нападения судья потерял левый глаз. Зайнулобиддина Джураева приговорили к 8 годам тюрьмы.