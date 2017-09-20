Бывший начальник следственного управления Агентства по борьбе с коррупцией и госфинконтролю Фируз Холмуродзода осужден на 15 лет лишения свободы, сообщил "АП" источник в Верховном суде страны.

Суд состоялся сегодня утром в ВС. Также свой срок – 9 лет - получил экс-начальник следственного отдела Агентства по городу Душанбе Амиршо Султонзода и сотрудник Агентства по борьбе с коррупцией - Косим Саидзода - 7 лет.

Отметим, что для Холмуродзода государственный обвинитель требовал 17 лет лишения свободы, для Султонзода – 12.

Суд также поставил конфисковать все имущество Холмуродзода, в течение пяти лет после освобождения он не сможет занимать должности на государственной службе.

На скамье подсудимых остались шесть бывших сотрудников Агентства. Для них прокурор запросил следующие сроки: для бывшего следователя следственного управления Фирдавса Абдугаффорзода (он же Фирдавс Ниезбадалов, зять бывшего секретаря Совбеза Таджикистана Амиркула Азимова) - 15 лет.

В отношении других подсудимых источник «АП» информацией не располагает.

Ранее Верховный суд Таджикистана приговорил бывшего заместителя директора Агентства по борьбе с коррупцией Таджикистана Давлатбека Хайрзода к 10 с половиной годам лишения свободы. Он признан виновным в получении взятки.

Приговор Хайрзода был оглашен 28 июля. В тот же день был осужден Фариддун Беназирзода - бывший замначальника Согдийского управления таможни, который также ранее работал в Агентстве по борьбе с коррупцией: он также получил 10,6 лет по статье «получение взятки».

Как сообщил в июле этого года председатель Верховного суда РТ Шермухаммад Шохиён, на скамье подсудимых 13 человек: 10 бывших антикоррупционеров, а также три человека из других структур, которые проходят обвиняемыми по этому делу.

Все материалы по теме «Чистка в антикоррупции» читайте по ссылке здесь.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus