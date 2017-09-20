Предстоящий 10-раундовый поединок за звание чемпиона мира WBC «Youth World Champion» между таджикским боксером Мехрубоном Сангинова и американцем Кэмероном Буроуджсом объявлен главным боем вечера профессионального бокса, который состоится 23 сентября в городе Монро, штат Луизиана, США.

Ранее, 22 июля в штате Северная Королина, в городе Шарлотт Мехрубон Сангинов завоевал титул чемпиона мира по версии WBB (World boxing board), одержав победу над американским профессионалом Стефаном Дерстейном, благодаря чему он стал первым чемпионом мира по профессиональному боксу в истории Таджикистана.

«Я сегодня вылетаю из Казахстана в США», - сообщил Мехрубон в своей страничке в соцсетях.

По его информации 23 сентября в 18:00 по американскому времени у него состоится поединок с Кемероном Буроуджсом, который будет транслироваться по каналу ESPN.

Бой состоится за звание чемпиона мира по версии WBC за титул WBC «Youth World Champion».

«Я хочу выиграть данный титул и войти в топ-15 рейтинга WBC, чтобы претендовать на главный пояс и стать рядом с такими величайшими боксерами, как Мухаммед Али, Майк Тайсон, Менни Пакьяо и Флой Майвезер», — заявил Мехрубон Сангинов.

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