В конце истекшей недели на таджикско-афганской границе произошло два боестолкновения, двое контрабандистов обезврежены, сообщил «АП» пресс-секретарь пограничных войск Госкомитета национальной безопасности Мухаммад Улугходжаев.

Первое боестолкновение произошло на одном из пограничных участков погранотряда «Пяндж». Группа контрабандистов пыталась пересечь границу с афганской территории, однако столкнулась с отпором пограничников, которые вступили в боестолкновение с преступниками.

В результате перестрелки был обезврежен один из нарушителей границы. Остальным удалось скрыться на территории Афганистана. На месте инцидента было обнаружено около 50 кг гашиша, автомат Калашникова с пятью магазинами, две ручные гранаты «Ф-1» и мобильный телефон.

Другое боестолкновение произошло на территории пограничного отряда «Хамадони». Пограничники совместно с сотрудниками Агентства по контролю за наркотиками вступили в бой с контрабандистами, которые пытались проникнуть на территорию Таджикистана.

В ходе боестолкновения был уничтожен один из преступников. На месте инцидента было обнаружено около 13 килограмм опиума, автомат АКН с пятью магазинами, 132 патрона к нему, подствольник ГП-25