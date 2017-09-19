В Нью-Йорке в рамках участия в работе 72-ой генассамблеи Организации объединенных наций президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел встречу с Генсеком ООН Антониу Гуттеришом.

Президент Таджикистана заявил, что состоявшийся в нынешнем году визит Генсека ООН в Душанбе послужил укреплению сотрудничества двух сторон во многих направлениях, сообщает пресс-служба главы государства.

Было заявлено, что Таджикистан и впредь намерен наращивать сотрудничество с ООН, в том числе, по вопросам рационального использования водных ресурсов.

Стороны выразили уверенность в том, что ООН примет участия в реализации национально стратегии развития Таджикистана до 2030 года.

На встрече также обсуждены вопросы международного сотрудничества в сферах предотвращения потепления климата на планете, развития гидроэнергетических ресурсов Таджикистана, проекта CASA-1000.

А также вопросы достижения мира и согласия в Афганистане, борьбы с терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков.