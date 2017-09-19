АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 19 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

- 19 сентября в Нью-Йорке начнутся общеполитические дебаты в рамках 72-й сессии Генассамблеи ООН. В них примет участие президент Таджикистана. Всего на сессию соберутся главы государств, правительств и внешнеполитических ведомств почти 200 стран.

- 19 сентября в Варшаве правозащитники из Центральной Азии в рамках заседаний по Человеческому измерению БДИПЧ ОБСЕ поднимут вопросы по искоренению насилия и предупреждению пыток в закрытых учреждениях стран Центральной Азии.

- 19 сентября, в гостинице «Хаятт Ридженси Душанбе» состоится предтурнирная пресс-конференция, посвященная старту отборочного турнира чемпионата Азии-2018 среди юношеских сборных до 16 лет в группе «В». Начало пресс-конференции в 11:30.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 19 СЕНТЯБРЯ

1940 – Начало строительства большого Гиссарского канала

2010 - В Раштском районе в ущелье Камароб обстреляна машина с правительственными войсками. На месте трагедии погибло 23, и получили ранения 17 солдат и офицеров.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 19 СЕНТЯБРЯ

1953 – Родился певец Абдурахим Шерматов

1957 – Родился писатель Сипехри Хасанзод

1959 – Родился Заслуженный артист Таджикистана Барзу Абдураззаков.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 19 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 28-33 тепла, в горах ночью 2-7 тепла, днем 20-25 тепла.

По Хатлонской области - Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 30-35 тепла, в предгорьях ночью 10-15 тепла, днем 25-30 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, местами кратковременный дождь, выше 3000 м не большие осадки (дождь, снег). Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 6-11 тепла, днем 20-25 тепла, по ВГБАО ночью -4+1, днем 8-13 тепла.

По районам республиканского подчинения - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 30-35 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 23-28 тепла.

По городу Душанбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 31-33 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8- м/c. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 30-32 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 30-32 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 20-22 тепла.