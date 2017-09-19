Осие Давлатзода 1 год и 3 месяца. К малышке только стали возвращаться слух и зрение. Она уже узнает свою маму, братьев и сестер, улыбается на их голоса, хмурится, когда слышит плач мамы.

Семье Мухаббат Холовой из Нурека не всегда было тяжело. Муж работал, детки рождались здоровыми, росли, учились.

Беда пришла несколько лет назад, когда золовка Мухаббат в Фархорском районе заболела туберкулезом. Когда молодая женщина умерла, ее родственникам настоятельно рекомендовали не притрагиваться к ее телу, но слушать врачей никто не стал. В итоге в семье сразу заболели пять человек, в том числе муж Мухаббат и ее свекровь.

Сейчас в живых остался только муж Мухаббат. Он долго лечился, в конечном итоге чуть больше двух лет назад ему поставили диагноз «здоров». А потом через год на свет появилась Осия, шестой ребенок в семье.

Роды были сложными, малышка родилась с гидроцефалией и спинной грыжей. Все сбережения ушли сначала на одну операцию, потом семья кое-как собрала деньги на вторую операцию. Вторая операция прошла хорошо, после того как девочке вживили шунт, оттек головы стал спадать, вернулись зрение и слух. А вот двигательная функция ножек после первой, когда удаляли грыжу, так и не вернулась.

Сейчас врачи дают очень хорошие прогнозы, малышка будет ходить, если сделать еще одну операцию. Но на нее требуется 26 тысяч сомони. 10 тысяч Мухаббат собрать смогла, 6 тысяч обещает выдать Минздрав, требуется еще 10 тысяч.

Муж Мухаббат сразу же после первой операции уехал в Россию, чтобы заработать на лечение дочери. Но сдав анализы там, у него по результатам опять «вышел» костный туберкулез, от которого он лечился. Поэтому на работу официально устроиться не смог, сейчас его взял к себе земляк охранником, чтобы мужчина хоть на обратный билет смог себе заработать. А Мухаббат продолжает оббивать пороги, чтобы собрать недостающую сумму на операцию.

Сейчас мама и ее малышка лежат в Караболо. Мухаббат несколько раз предлагали отказаться от дочери, устроить ее в дом ребенка как инвалида. «Но я не могу, это моя дочь, она умрет без меня», - плачет мать.

Не проходите мимо, помогите малышке Осие. Номер телефона Мухаббат: +992937504734, сестра Вилоят (она проживает в Душанбе): +992934110348