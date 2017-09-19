В российских городах девятый день продолжаются массовые эвакуации из-за многочисленных ложных звонков о минированиях, которые в спецслужбах связывали с деятельностью то "Исламского государства", то телефонных террористов с Украины.

Правоохранительные органы эвакуировали пять столичных управ, три префектуры и офисное здание в Москве из-за анонимных сообщений об угрозах взрыва, на время проверки из зданий выведено более 600 человек, передает NEWSmsk.com. Сообщалось, что эвакуированы префектуры ЦАО, ЮЗАО, ВАО, ЮВАО и ЗАО, но префектуры Центрального и Восточного административных округов Москвы позже опровергли РИА "Новости" информацию об эвакуации людей из их зданий.

В субботу в числе "заминированных" объектов оказались кинотеатр "Звездный" и Ярославский вокзал, а также клубы Icon и Red. В воскресенье вечером сообщалось об эвакуации ТЦ "Охотный Ряд", "Хорошо", "Рио", "Мега - Теплый Стан" и "Океания", а также магазина IKEA в Химках. Угроза взрыва не подтвердилась ни в одном из них.

Телеканал РЕН ТВ, сайт Life и аффилированный с ним паблик Mash в соцсети "ВКонтакте" сообщили, что в доме на севере Москвы саперы обнаружили настоящее взрывное устройство.

По их данным, бомбу обнаружили сотрудники Мосприроды в доме, расположенном на Дмитровском шоссе в Северо-Восточном округе. На первом этаже здания находится новый ремонтирующийся офис ведомства, которое недавно туда переехало и бомбу якобы доставили в лабораторию ФСБ для проведения экспертизы.

Однако позже полиция опровергла эту информацию. Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ ТАСС, "информация, размещенная в ряде СМИ об обнаружении 18 сентября в одном из домов на Дмитровском шоссе самодельного взрывного устройства и проведенной эвакуации жителей жилого дома, не соответствует действительности".

Череда звонков в регионах оказалась ложной

Два торговых центра и отель эвакуировали из-за звонков о минировании в Ижевске, сообщает "Интерфакс". Саперы ОМОН выезжали на сообщения в ночь на понедельник в два торговых центра и гостиницы в Ижевске.

Как сообщили в пресс-службе управления ведомства по Удмуртии, по результатам проверки информация не подтвердилась, взрывных устройств не обнаружено.

Анонимные звонки о минировании, поступившие в различные заведения и организации Чебоксар, привели к эвакуации более 1,3 тыс. человек, передает ТАСС. Всего телефонные террористы сообщили о бомбах в 12 зданиях, среди которых пять торговых центров, пять гостиниц, городская администрация и суд.

По сообщению РБК, в числе эвакуированных зданий были чебоксарский ТЦ "Звездный", магазин "Пивоман", расположенный в торговом центре "Рябинка", магазин "Пятерочка", гостиница "Атал", ТЦ "Восточный", гостиница "Эльбрус", ТЦ "Шупашкар".

В Ижевске эвакуированы торговый центр "Сигма", торгово-развлекательный центр "Талисман" и отель "Дерябин", передает агентство "Сусанин". После проверки сотрудники Росгвардии опровергли информацию о минировании, взрывных устройств не обнаружено, уточняется в группе "Ижевск Где Гай Стоят" в соцсети "ВКонтакте" со ссылкой на очевидцев.

В Пензе, по сообщению агентства "ПензаИнформ", проведена эвакуация людей из нескольких торговых центров, а горожане выкладывают в соцсети фотографии происходящего. Сотрудников и посетителей ТЦ "Суворовский" попросили максимально отойти от здания, само здание оцепили лентой. Были эвакуированы также посетители и работники торговых центров "Арбат", "Высшая лига", "Проспект", "Коллаж", "Лента". Территория у зданий оцеплена.

Звонки о "минировании" общественных мест поступают в крупных городах России с 10 сентября. 13 сентября в Москве после 40 звонков было эвакуировано от 15 тыс. до 30 тыс. человек. Эксперты предупреждали, что целью массированной атаки может оказаться притупление бдительности силовиков перед настоящей угрозой.