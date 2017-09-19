12 сентября в Hyatt Regency Dushanbe прошла презентация публикации РСМ «Ведение бизнеса в Таджикистане», приуроченная ко Всемирному Дню РСМ, на которой собрались представители иностранного бизнеса, посольств, международных организаций и финансовых институтов.

19 сентября 2017 года, РСМ, шестая по величине организация по оказанию услуг в сфере независимого аудита, налогового консалтинга, празднует свой шестой ежегодный Всемирный день РСМ - праздник, объединяющий общую концепцию ценностей и целей организации.

Данная презентация была направлена для инвесторов и раскрыла основные вопросы ведения бизнеса в Таджикистане, а также юридические, налоговые, трудовые и другие вопросы.

На данном мероприятии выступили: Бахрулло Муллоев - Управляющий Партнер «РСМ Таджикистан», Фируз Саидов - Партнер «РСМ Таджикистан», Валентина Неизвестная - Управляющий Партнер «РСМ Белоруссия», Георгий Квиникадзе - Управляющий Партнер «РСМ Грузия», а также сотрудники «РСМ Таджикистан».

Команда экспертов РСМ являются обладателями международных сертификатов САР/CIPA и лицензий аудиторов, выданных Министерством финансов Республики Таджикистан и Национальным банком Республики Таджикистан.

Данная публикация из серии РСМ «Ведение бизнеса в Таджикистане» создана помочь в ведении эффективного бизнеса и раскрывает связанные с этим важные вопросы. Публикация также познакомит вас с фирмой-членом РСМ в Таджикистане, опыт которой поможет воспользоваться всеми бизнес-возможностями в нашей стране.

RSM INTERNATIONAL

RSM является международной сетью независимых профессиональных фирм. Она была создана в начале 1960-х годов (вначале была известна как DRM). В 1993 году данная сеть реорганизовалась и изменила свое название на RSM International – аббревиатура, отражающая имена трех основных членов сети.

Согласно обзору журнала International Accounting Bulletin, RSM является шестой по величине сетью независимых аудиторских и консалтинговых фирм.

Сейчас сеть состоит из членов и корреспондентов в 120 странах мира с более чем 793 офисов, 41 420 общей численности персонала, а также совокупного дохода, превышающего $4,87 млрд.

Многие фирмы-члены RSM занимают высокие места в рейтингах аудиторских компаний своих стран и обладают лучшими профессиональными ресурсами и опытом. Фирмы-члены имеют широкую клиентскую базу из крупных публичных и международных компаний, а также обслуживают клиентов в государственном и частном секторах. В дополнение к традиционным услугам по аудиту, RSM обладает значительными ресурсами и опытом в области налогообложения, сопровождения сделок, управления рисками, внутреннего аудита и корпоративных финансов.

РСМ ТАДЖИКИСТАН

РСМ Таджикистан активно работает в республике с 2009 года. В условиях повышенного спроса на предоставление корпоративных профессиональных услуг в Таджикистане в 2008 году была основана компания «Эхсо Аудит». С целью применения стандартов качества в соответствии с международными требованиями, компания «Эхсо Аудит» присоединилась к одной из ведущих международных аудиторских сетей и расширила спектр своих услуг по налогообложению, аудиту, ведению бухгалтерского учета, юридических и других консультационных услуг. В 2015 году компания «Эхсо Аудит», после прохождения тщательной проверки качества и отбора, стала полноправным членом международной сети RSM International и переименовалась в РСМ Таджикистан.

В настоящее время в компании РСМ Таджикистан работают более 25 профессиональных сотрудников. Большинство сотрудников обладают признанными степенями и профессиональными квалификациями, свободно владеют многими языками, включая таджикский, русский, турецкий, французский и английский.

РСМ Таджикистан имеет лицензию на осуществление обязательного аудита финансовых учреждений, выданную Министерством финансов РТ и Национальным банком Таджикистана.