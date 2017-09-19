В Таджикистане продолжается рост цен на сжиженный газ. Зачастую удорожание энергоносителей становится толчком для повышения цен на другие товары. Как это может отразиться на кошельках граждан и как уже отразилось?

Утром 18 сентября на заправках Таджикистана автомобильный газ продавали 3,8-4 сомони.

Таксист, который заправлялся, жаловался, что месяц назад цена на топливо составляла 2,8 сомони.

По мнению таксистов-извозчиков и пассажиров наиболее чувствительной сферой к росту цен является именно транспорт.

Раджаб курсирует по маршруту Душанбе-Турсунзаде. За день совершает 3-4 рейса и запрашивает у пассажиров по 15 сомони. «Повышение цен отразится на нашей работе, - говорит он. – Раньше я соглашался и на 10 сомони, теперь не могу, не покрывает».

Пассажиры жалуются на таксистов, что они специально поднимают цену. Преподаватель Одинаев в неделю три раза ездит в Душанбе. По его словам автобусы и маршрутки подняли цены на один сомони – с 7 до 8, а маршрутки с 5 до 6 сомони.

Житель Шахринава Зулайхо пожаловалась, что раньше из райцентра она ездила в Душанбе за 5, в Турсунзаде за 3 сомони. Теперь цены на проезд уже поднялись на 1 сомони.

Удорожание топлива влияет на перевозку грузов - стройматериалов, сельхозпродукции и других. В Турсунзаде мы встретили оптовиков из Душанбе. Водитель занимается поставкой овощей на рынки столицы. Его «Опель» был забит до отказа ящиками с виноградом. «Купил по 2,20 за килограмм, - говорит он. – Везу в Душанбе и раздаю по 3. С учетом транспортных расходов мне остаётся с каждого килограмма по 40-50 дирамов».

Турсунзаде. Оптовики офощей и фруктов. Фото Asia-Plus

После повышения цен на топливо перед ним остаётся два пути – либо повысить оптовую цену, либо довольствоваться малым, то есть заработать с каждого килограмма меньше».

По словам фермера Акбарали, который выращивает овощи, повышение стоимости топлива пока не повлияло на цену на его продукцию.

«Помидоры я отпускаю по 1-1,5 сомони в зависимости от сорта, и не собираюсь повышать их, но у меня часто покупают оптовики, и они просят снизить цены». По словам фермера, нынешнее повышение цен на топливо отразится на следящем урожае. «Я сейчас занят уборкой урожая, скоро закончу и начну готовиться к следящему посевному сезону. При обработке земли, покупке семян и удобрений, естественно, буду учитывать нынешние цены. В итоге, следующий мой урожай по себестоимости будет чуть выше».

Абдулло из Гиссара строит дом. В процессе работы он часто обращается к услугам грузового транспорта. На стройку нужно привозить цемент, песок, доски и прочее. «Два месяца назад я заказал 5 машин камня, водитель брал по 250 сомони. Вчера позвонил и спросил дополнительно привезти на мою стройку еще 2 машины, водитель уже просит 280».

…Сжиженный газ на автозаправочных станциях столицы Таджикистана за последнюю неделю подорожал на 9%, с 3,5 до 3,8 сомони за литр. Поставщики объясняют это ростом стоимости данного вида топлива в Казахстане, откуда Таджикистан импортирует более 70% горючего от общего объема.

По сообщению ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу Министерства Национальной экономики Казахстана, в этой республике с начала текущего года дизельное топливо подорожало на 9,3%, сжиженный газ - на 7,7%, бензин - на 5,7%.