Юный дирижер из Узбекистана, 11-летний Асадбек Аюбжанов выступил с Московским Государственным Симфоническим Оркестром в программе «Удивительные люди» на телеканале «Россия».

Асадбек Аюбжонов - ученик пятого класса Республиканского специализированного музыкального академического лицея им. В. Успенского по классу скрипка.

Его задание на шоу заключалось в определении произведения по движению рук и палочки дирижера без звучания оркестра. Асадбек угадал оперу «Кармен» Жоржа Бизе и балет «Чиполлино» Карэна Хачатуряна. Также он сам встал за дирижерский пульт.