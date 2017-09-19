ООО «Ифтихор ва ширкат» является клиентом Банка Эсхата и имеет большой стаж в монтажных работах труб по водоснабжению населения. Компания получила кредит в рамках проекта «Климадапт» на организацию новой ветви внутри своей деятельности - цеха по производству труб и пластиковых изделий для капельного орошения земель.

«Учитывая высокую потребность фермеров – садоводов, а также требование Председателя Согдийской области по внедрению капельного орошения – альтернативного нового водосберегающего метода орошения в сельском хозяйстве, и с целью создания доступа фермерам к отечественной продукции, мы решили открыть наш цех по производству труб и пластиковых изделий для капельного орошения. Особенно в этом нуждаются фермеры, получившие более 2000 га земли в новом городке Сайхун в Согдийской области»», - отметил начальник производственного цеха Умедджон Абдувахидов.

На сумму кредита Климадапт, полученную в Банке Эсхата, «Ифтихор ва ширкат» закупила 2 машины термопласт автомат по производству фитингов от мирового китайского производителя HAITIAN и сырье, также компания в скором времени ожидает еще одно оборудование – линию по производству пластиковых капельных труб. На данный момент работа цеха находится в тестовом режиме. Полный запуск производства запланирован на 1 октября 2017 года.

«Благодаря кредиту «Климадапт» мы создаем новое отечественное производство, новые рабочие места. Мы решаем проблему фермерских хозяйств и способствуем эффективному использованию водных ресурсов, снижению затрат фермеров и улучшению качества земельных работ и урожайности. На данный момент в нашей компании работают 10 квалифицированных специалистов, количество которых планируется увеличить до 20 человек. Но, несмотря на опыт и профессионализм сотрудников, мы бы не отказались от консультации технолога по производству. Если Климадапт поддержит нас в этом направлении, для нас это станет большой помощью», - отметил Умедджон Абдувахидов.

Компанию «Ифтихор ва ширкат» возглавляет Пётр Сергеевич Ким. Компания является одной из первых по запуску цеха по производству эмиттеров, фитингов и капельных труб для капельного орошения. Известно, что быстрое реагирование, оперативность и высокий профессионализм играют важную роль при вхождении на рынок, создавая такую значимую характеристику для компании как конкурентоспособность.

Банк Эсхата желает компании «Ифтихор ва ширкат» стать передовиком в выбранном ими направлении, тем более, что с такими проектами как Климадапт можно получить реальную финансовую и техническую поддержку.