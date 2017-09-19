"Приговор в отношении журналиста Зулпукара Сапанова - это возврат к инквизиции", - публикует слова омбудсмена Кыргызстана Кубата Оторбаева kaktus.media.

Напомним, на прошлой неделе районный суд Бишкека приговорил журналиста Зулпукара Сапанова к 4 годам лишения свободы за его книгу "Кыдыр санжырасы".

Прочитав книгу Зулпукара Сапанова, Кубат Оторбаев считает, что приговор в отношении журналиста ущемляет его конституционные права и свободы.

"После приговора суда я ознакомился с книгой Сапанова. Считаю, что его произведение надо рассматривать шире, чем каноны религии, и в этом плане книга вне религии. Это как мысли свободолюбивого человека, который имеет не только гражданскую позицию по острым проблемам, а попытки осмыслить все происходящие трагедии, войны и другие негативные явления, которые переживает человечество в последние два столетия", - сообщил акыйкатчы.

Кыргызская Республика является демократической, светской страной, продолжает Кубат Оторбаев, а каждый гражданин в соответствии с Конституцией, имеет право на свободу мысли и слова. Таким образом, приговор суда в отношении журналиста можно охарактеризовать как возврат к инквизиции.

"При рассмотрении дел, связанных с творчеством, следователям и судам надо быть вне или над религией, потому что со времен сжигания на костре Джордано Бруно человечество в своих мыслях и законах достигло большого прогресса, а варварские действия ангажированных разного рода узкомыслящих "деятелей" остается до сих пор позором для их потомок", - считает Кубат Оторбаев. "Заключать человека за то, что он высказывал определенные, пусть даже и ложные взгляды, для светского государства в XXI веке является недопустимым", - подытожил он.

Омбудсмен Кыргызской Республики призвал судебный корпус пересмотреть свое решение в отношении журналиста Сапанова и освободить его из-под стражи.

Напомним, 12 сентября райсуд приговорил Сапанова к четырем годам лишения свободы. Его взяли под стражу в зале суда. Гособвинение просило для подсудимого шесть лет заключения.

Ранее Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело, обвинив его в разжигании межрелигиозной розни. Расследованием занимался Госкомитет национальной безопасности. Рассмотрение уголовного дела проходит в Первомайском районном суде.

Зулпукар Сапанов написал книгу «Кыргызы не мусульмане». В ней журналист проанализировал языческое прошлое кыргызов. Он также изучал Коран, Библию, Тору и другие священные книги и задался в книге вопросом, не навязывают ли священнослужители простому народу веру в Аллаха. Однако мнение автора о языческом прошлом народа и сомнения о вере вызвали негодование у религиозных священнослужителей и верующих.

Они написали заявление в правоохранительные органы, после чего Генпрокуратура инициировала уголовное преследование автора книги.

Сам автор заявлял, что в его книге нет призывов или элементов, разжигающих рознь либо бросающих тень на религию. По его словам, независимые эксперты не проводили экспертизу его книги.