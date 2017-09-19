В Худжанде прошел республиканский турнир на призы абсолютной чемпионки мира и призера Олимпийских игр Зебинисо Рустамовой.

В Худжанде состоялись традиционные соревнования по стрельбе из лука на призы Зебинисо Рустамовой. Турнир прошел с участием стрелков из Душанбе и Согдийской области. В соревнованиях приняли участие более 50 спортсменов, которые соревновались в стрельбе на различных дистанциях.

На дистанции 12 м первой стала Нилуфар Зулфанова (Душанбе), второй Азиза Кантаева (Душанбе), третьей - Муслима Абдуллоева (Согдийская область). Среди мальчиков первенствовал Мустафо Мирзоходжаев (Душанбе), вторым стал Мухаммаджон Холматов (Согд), третьим – Дильшод Сотиболдиев (Согд). На дистанции 18 м победительницей стала Нилуфар Ходжиматова (Душанбе), второе место заняла Мехринисо Хошимова (Согд), третье - Мехрангез Султонова (Согд). Среди юношей все призовые места заняли лучники из Согдийской области - первым стал Зайниддин Муродов, вторым Мухаммадазим Раупов, третьим - Бехруз Нематов. На дистанции 50+30 м выиграла Умеда Джураева (Согд), второй была Карина Олейникова (Душанбе), третьей - Амина Азизова (Душанбе). Среди юношей первенствовал Рахими Анушервон из Душанбе, второе место занял Абдугани Дадоджонов из Согда, третье Мансур Мамадхуджаев также из Согдийской области.

На 60 м равной не было Шукроне Имомдодовой из Душанбе, второй стала душанбинка Малика Ганиева. Среди юниоров лучшим стал Имомали Шамсиев из Согдийской области, вторым был Манучехр Андиекулов (Душанбе), третьим - Даниил Садов (Согд).

Далее прошли соревнования по олимпийскому кругу на выбывание. Первым здесь стал Имомали Шамсиев из Согда, вторым - Манучехр Андиекулов из Душанбе, третьим - Даниил Садов из Согда. У девушек первой стала душанбинка Шукрона Имомдодова Душанбе, второе место заняла Малика Ганиева (Душанбе), третье - Умеда Джураева (Согд).

«Соревнования на призы известной спортсменки Зебинисо Рустамовой проходят каждый год, отрадно, что они являются традиционными, - сказала тренер и спортсменка Фируза Зубайдова. – На этих соревнованиях наши спортсмены показали хорошее мастерство, выиграли медали различного достоинства, что не может не радовать нас».

«Традиционно хорошо проявили себя молодые лучники страны, - сказала сама Зебинисо Рустамова. – Они – наше будущее, надеюсь, будут занимать высокие места на различных соревнованиях. Единственное, что пока не радует, это планирование и организация соревнований. Были и некоторые недочеты. Ну, а в целом царил хороший соревновательный дух на празднике для всех стрелков страны».

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