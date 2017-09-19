Комитет по делам религии совместно с Советом улемов и Центр исламоведения Таджикистана определили порядок проведения траурных церемоний и выражения соболезнований. Положение, где подробно описано как проводить похороны и как соблюдать траур, отпечатано в типографии в Душанбе полумиллионным тиражом.

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В брошюре 8 разделов, в первом из них устанавливаются общие положения Правил. Согласно им, обряды похорон и траура должны проходить согласно ханафитскому мазхабу, который в Таджикистане являются официальным, традиций и обрядов всех местных народов и народностей Таджикистана, других нормативно-правовых актов, в том числе действующего законодательства РТ.

Второй раздел подробно описывает, что включает в себя понятие «траурной церемонии». В нем даются инструкции, когда следует совершать погребальную молитву (джаноза) по усопшему, в зависимости от того, в каком отрезке дня скончался человек – до или после каждой из молитв – бомдод (утренний намаз), пешин (полуденный), аср (предвечерний), шом (вечерний) и хуфтан (ночной).

Оплата труда могильщиков производится родными покойного в присутствии уполномоченных лиц на местах.

Третий раздел включает себя подготовку тела покойного к прощальному обряду (омовение, облачение в саван, выставление тела для прощания и т.п.).

Согласно Правилам, во время траура разрешается для утешения плакать, однако запрещаются громкие причитания, посыпать голову землей, рвать волосы, царапать лицо, а также заказывать специальную плакальщицу.

Ночью оставаться в доме умершего человека, за исключением детей и близких родственников, нельзя.

Близкие родственники умершего могут держать траур в течение трех дней. Согласно традициям мужчине в трауре разрешается надевать джома (халат) синего цвета, на голову надеть тюбетейку и подпоясываться кушаком. Также он может обходиться без надевания халата и носить пояс поверх рубашки.

Женщинам во время траура разрешается надеть на голову большой синий марлевый платок, широкие платье и штаны синего цвета, и подпоясываться платком.

Во время траура носить одежду черного цвета, согласно народным традициям, запрещается.

В дни траура в доме покойного могут ночевать родители, дети, супруги, невеста и зять, их дети, в случае их отсутствия – тети и дяди.

В следующих разделах очень подробно излагаются правила омовения и облачении покойного в саван (кафан), подготовка табута (гроба), проведении похоронного обряда. Согласно Правилам, джаноза (погребальная молитва) совершается официальными имам-хатибами. Использовать микрофоны во время похоронных обрядов не разрешается.

После похорон не рекомендуется много времени сидеть в доме покойного с целью выражения соболезнования.

Все обряды похорон и траура должны проводиться без убоя скота и без предложения еды, в том числе обряды «третьего дня», «сорокового дня» и «годовщины». Другие обряды - «панч», «шаби хафт», «шаби нух», «рузи чил», «душанбеги», «джумаги» и другие являются нововведениями, и их проведение запрещено.

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