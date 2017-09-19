Приезд в Таджикистан российских учителей, которых здесь на самом деле ждали давно, все-таки вызвал некоторые вопросы, как в нашей стране, так и в России.

О том, что Таджикистан серьезно нуждается в преподавателях для работы в школах с русским языком обучения, в нашей стране говорили давно. В 2013 году президент Таджикистана пригласил учителей из России поработать в школах республики и заверил, что обеспечит преподавателей жильем и зарплатой. Годом позже председатель верхней палаты парламента Таджикистана сообщил, что в страну необходимо пригласить 400 преподавателей русского языка.

В России этот запрос восприняли вроде как с воодушевлением. Прежний глава Россотрудничества Константин Косачев говорил: «Каждый рубль или доллар, вложенный нами в помощь развивающимся странам, будет давать несколько эффектов: мы реально поможем стране-партнеру в совершенствовании системы образования, получим на этом очки в общественном мнении. Будем решать существующую проблему образования приезжающих к нам людей и, наконец, будем сбивать волну реакции в России на то, что сюда приезжают неадаптированные к нашим условиям люди».

Однако спустя два года новый руководитель Россотрудничества Любовь Глебова уже совсем по-другому комментировала приглашение президента Рахмона.

«Была инициатива президента. Она не получила формат обязательств со стороны России, - заявляла в 2015 году Глебова. - Может быть, задачу можно решить другим путем? Может, необязательно присылать учителей сюда? Двенадцать таджикских вузов готовят учителей с русским языком. И учителей все равно не хватает. Значит, надо понять: либо они готовят не тех учителей, либо готовят не так. Необходимо найти оптимальный способ решения этой проблемы. Способ более быстрый и менее дорогостоящий».

Но заявление Глебовой не заставило Таджикистан отказаться от своих желаний, и периодически на встречах с российскими коллегами местные чиновники продолжали говорить об отправке учителей. Эта тема была поднята и во время визита в республику давнего друга Таджикистана - Рамазана Абдулатипова, который теперь занимает пост главы Дагестана. Буквально через месяц после его приезда в СМИ появилась информация о том, что в Дагестане набирают учителей для работы в Таджикистане. Еще через пару недель стало известно, что набирают не только дагестанских учителей, но и педагогов из других регионов России.

В середине августа российские СМИ сообщили, что к нам едут 30 учителей по русскому языку, математике, физике, биологии, химии и информатике. На прошлой неделе 28 педагогов из России, многие вместе со своими семьями, некоторые – уроженцы Таджикистана, прибыли в душанбинский аэропорт. Первого сентября одиннадцать преподавателей приступили к работе в столице, 17 учителей разъехались по регионам страны – в РРП, Хатлон, Согд и даже ГБАО. Ожидается, что еще двое преподавателей прибудут в республику в ближайшее время.

В Москве надеются, что проект будет долгосрочным

Эти учителя будут работать в Таджикистане в течение года. Но, по словам замдиректора Международного департамента Минобрнауки России Игоря Шаповалова, в Москве надеются, что пилотный проект станет долгосрочным; в соглашении между сторонами уже заложена возможность его продления. Окончательное решение будет принято по итогам работы приезжих педагогов в Таджикистане, после получения отзывов и рекомендаций от таджикской стороны, а также обратной связи с российскими учителями. Но уже сейчас Минобрнауки России получило заявку на продолжение проекта и увеличение количества преподавателей.

Учителя из России целый год будут работать в школах Таджикистана. Фото «Sputnik»

По мнению первого заместителя министра образования и науки Таджикистана Рахматулло Мирбобоева, даже за один год уровень образования в школах, где будут работать российские педагоги, может измениться в лучшую сторону, т.к. предполагается, что педагоги будут не только вести занятия, но и оказывать методическую поддержку местным учителям.

- Мы решили, что хороших преподавателей в первую очередь стоит направить в президентские лицеи и школы для одаренных детей, - сказал Мирбобоев на пресс-конференции в Российском центре науки и культуры в Душанбе. – При этих учебных заведениях для учителей имеется и служебное жилье, где будут жить приезжие преподаватели. Это однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Последние предназначены для тех педагогов, которые приехали к нам с семьями.

По словам Мирбобоева, в Таджикистан приехали только те преподаватели, которые стали победителями отборочного конкурса. Кроме того, опыт их педагогической работы в российских учебных заведениях не должен был быть меньше пяти лет.

- Педагогов, желающих приехать на работу в Таджикистан, было очень много, - рассказывает Эмиль Бурханов, учитель русского языка, приехавший в Таджикистан из Татарстана. – Был большой конкурсный отбор, который оказалось достаточно сложно пройти. Мне это сделать удалось, возможно, потому, что я родился в Таджикистане, в Нуреке, мои родители строили ГЭС, и я знаю традиции и уклад этой страны. После того как я прошел отбор, мне сообщили, что я буду преподавать русский язык в Хороге. Пока я приехал один, но планирую привезти сюда свою семью.

Кстати, кроме учителя русского языка Хорог в ближайшие дни получит и преподавателя физики.

Самим не хватает

Большое количество желающих попасть в Таджикистан среди российских учителей объясняется довольно просто: дело в том, что средняя заработная плата педагога в России составляет, по официальным данным Росстата, 36 тысяч 800 рублей (5 тысяч 600 сомони).

Однако в апреле этого года общественное телевидение России предложило российским учителям рассказать о том, сколько они получают на самом деле. В эфир присылали СМС с цифрами, которые затем были систематизированы. В итоге выяснилось, что средняя зарплата учителей в России составляет 15 700 рублей (2389 сомони).

То есть в Таджикистане им будут платить в разы больше. И этот факт вызвал в России недоумение.

«Кавказ.Реалии» цитирует учительницу иностранного языка в махачкалинской школе Ольгу П., которую серьезно возмутило решение «вкладывать в чужое будущее».

«Господи, тут своих учителей не хватает, скоро снова будут из других регионов выписывать, а они в Таджикистан отправлять собираются, да еще и непременно опытных! Не знаю, будут ли действительно так много платить, но это возмутительно, нам тут копейки дают, надбавок лишают, а теперь мы еще и за обучение чужих детей со своих налогов будем платить? Это - дурдом!» - рассказала она изданию.

Несмотря на теплую встречу российских учителей в душанбинском аэропорту, размер их заработных плат в Таджикистане тоже вызвал некоторое возмущение.

В материалах СМИ сообщалось, что таджикская сторона обеспечит приезжих учителей жильем и средней по стране зарплатой - 14 тысяч рублей (2130 сомони). Еще 60 тысяч рублей (9131 сомони) им заплатит Минобрнауки РФ, плюс оно же предоставит медицинскую страховку. Реакцию вызвала не вся сумма зарплаты, а только эти 14 тысяч рублей. Дело в том, что у местных педагогов таких зарплат просто нет.

Но, как выяснилось…

- У вас абсолютно неверная информация о сумме выплат российским учителям, которую будет обеспечивать Таджикистан, - сказал в телефонном интервью «АП» Мирбобоев. – Они будут получать такую же зарплату, как и таджикские учителя.

Заработная плата у таджикских учителей с высшим образованием, высшей категории за полную ставку (18 часов), по данным Минобрнауки, составляет 779 сомони (5118 рублей). К этой сумме возможны надбавки: 15% - за классное руководство, 15% - за проверку тетрадей, в итоге можно получить 1051 сомони (6900 рублей).

По словам Мирбобоева, все российские учителя уже приступили к работе, им выделили жилье, в квартирах они будут жить по два человека. Сами педагоги от общения с прессой пока отказываются, слишком пристальное внимание их уже успело утомить.

В школах недостаточно литературы

Впрочем, своими впечатлениями о работе в республике педагоги поделились с главой представительства Россотрудничества в Таджикистане Михаилом Вождаевым. По его словам, они действительно немного ошарашены тем вниманием, которое им уделяется, и приятно удивлены таджикским гостеприимством.

- Они уже вышли «в поле», постепенно вникают в систему, уже есть кое-какие рекомендации. Например, оказалось, что в школах недостаточно литературы, с которой педагоги привыкли работать в России, – сказал Вождаев.

Он отметил, что все бытовые вопросы, связанные с размещением педагогов, уже решены. Были некоторые сложности, связанные с жильем в регионах, но «таджикское Минобрнауки очень чутко среагировало, и некоторым учителям поменяли квартиры, в которых они будут проживать».

Что касается зарплат от таджикской стороны, то, по словам Вождаева, фиксированных сумм в договоренностях между сторонами действительно не было.

- Заработная плата учителям будет начисляться таджикской стороной в зависимости от стажа работы преподавателя, его категории и размера ставки, на которой он будет работать. Возможно, у некоторых педагогов нагрузка составит 1,5 или 2 ставки. Ну а размер суммы выплат, которые будет обеспечивать Россия, думаю, не стоит даже обсуждать, это решение российского руководства, - объяснил Вождаев.

Возмущения по поводу того, что Россия отправляет своих педагогов в другую страну, испытывая недостаток в этих кадрах у себя, Вождаев не испытывает:

- Да, в самой России тоже есть проблемы с учителями, но я не разделяю такую точку зрения, что мы можем помогать, только когда наведем порядок в своем государстве. Как бы ни было трудно, Россия всегда помогала и помогает дружественным странам.

Максимум 10-15% детей хорошо говорят на русском

По данным Минобрнауки Таджикистана, в республике сейчас работает 29 школ с русским языком обучения, школ с обучением на таджикском и русском языке – 126. Причем их количество за последние годы выросло: например, на 2012/2013 учебный год школ на русском языке было 18, на русском и таджикском – 116. По словам представителя министерства, количество школ на русском языке растет, потому что в республике растет спрос на его изучение. Впрочем, кроме увеличения количества школ на русском языке растут и школы на государственном языке: в 2012/2013 году их было 2703, теперь – 3057.

…В длинных очередях на прием к директору столичной средней школы №21, в которых мы безуспешно простояли несколько дней в конце августа в надежде попасть к руководителю, родители признавались, что устроить своего ребенка в класс с русским языком обучения в Душанбе сейчас очень сложно.

Школа №21 - с русским языком обучения, поэтому перед началом учебного года сюда пришли толпы родителей, которые не смогли устроить своих детей в другие учебные заведения.

- Рядом с нашим домом есть смешанная школа – с русским и таджикским языком обучения, но на русском преподают только в младших классах. Мы подумали: если отдадим своего сына туда, то потом где ему искать школу после 4-го класса? Хочется, чтобы все 11 лет он проучился на русском языке, вот пришли сюда в надежде, что нас возьмут, хотя с трудом верю: вон объявление висит - прием в первый класс уже закончен, - рассказала «АП» мама одного из первоклассников.

О том, что вокруг классов с русским языком обучения в Таджикистане традиционный ажиотаж, рассказывают и местные преподаватели.

- В первые классы набирают и по 40 человек, потому что большинство родителей хотят, чтобы их дети учились на русском языке. Их принимают, но из всех детей максимум 10-15% хорошо говорят на русском, все остальные надеются выучить его в школе, - говорит преподаватель младших классов одной из душанбинских школ. - И учителям приходится разрываться – объяснять программу или учить детей русскому языку. Это очень сложно и, конечно, отражается на качестве образования всех детей. Успевают ли они овладеть русским языком в той мере, которая необходима, чтобы понять физику или химию, – большой вопрос. Мы родителям об этом говорим, но они все равно идут в школы с русским языком обучения.