США и Украина отказались принимать дальнейшее участие в подготовке текста проекта российской резолюции о размещении в Донбассе охранной миссии ООН, рассказал ТАСС постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

По словам собеседника агентства, Киев может представить альтернативный документ, пишет сегодня newsru.com.

"Этот проект обсуждался в рамках Совета Безопасности. Мы предлагали работу по тексту этого проекта, но делегации Украины и Соединенных Штатов после первого обсуждения сказали, что они далее по тексту работать не готовы, у них будут существенные замечания, а возможно, у украинцев будет и контрпроект по вопросу о размещении миротворческой миссии в Донбассе", - отметил Небензя.

Миссия ООН с легким стрелковым вооружением должна быть направлена на юго-восток Украины для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ. Предполагалось, что первоначально ее срок должен был составить шесть месяцев. Состав миссии согласовывался бы и с правительством Украины, и с представителями Донецка и Луганска.

В документе указывалось, что миссия ООН "должна быть оснащена легким стрелковым оружием, которое предназначается исключительно для обеспечения безопасности групп наблюдателей СММ ОБСЕ, осуществляющих круглосуточный мониторинг в зонах разведения сил и вооружения от контактной линии между территорией, находящейся под контролем вооруженных сил Украины, и отдельными районами Донецкой и Луганской областей Украины" (так в Киеве называют зоны, контроль над которыми удерживают сепаратисты).

В тексте проекта также содержался призыв к Генеральному секретарю "безотлагательно начать подготовительную работу" и представить членам Совета Безопасности ООН на рассмотрение и утверждение "подробные рекомендации по количеству и национальному составу миссии ООН и другим аспектам ее мандата".

Отметим, что в начале сентября президент России Владимир Путин заявил, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения в Донбассе. Впрочем, после разговора Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель Россия согласилась на размещение вооруженной миссии и за пределами линии соприкосновения.

Киев ранее настаивал на размещении миссии по всей оккупированной территории, включая районы на границе ДНР, ЛНР и России.