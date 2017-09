Tajik President Emomali Rahmon yesterday met Uzbek President Shavkat Mirziyoyev and Kazakh President Nursultan Nazarbayev in the Turkmen capital, Ashgabat, on the sidelines of an official opening of the 2017 Asian Indoor and Martial Arts Games, according to the Tajik president’s official website.

