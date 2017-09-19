Сопровождает Хурсанда Шерова (слева) по Таджикистану его одноклассник Актамджон, живущий в Турсунзаде.

В Душанбе прибыл велопутешественник из Узбекистана, который оказался коренным таджикистанцем.

Руководитель узбекского ансамбля «Регистан» 59-летний Хурсанд Шеров совершает велопутешествие по странам Великого шелкового пути.

«Я приехал домой, - сказал певец корреспонденту «Азия-Плюс» сразу после пресечения узбекско-таджикской границы. – Я родом из Турсунзаде. В годы СССР учился в Ташкенте и там остался работать. По профессии я оперный певец. На велосипед сел в 2008 году, а с 2013 года начал путешествовать».

Этот велопробег он посвятил памяти артиста Муслима Магомаева.

«Я прибыл в Таджикистан прямо из Москвы, - сказал Шеров. – Посещение Таджикистана в велосипеде давно входило в мои планы, несколько раз даже приезжал до границы, однако не было возможности пресечь ее и встретиться с родными и близкими».

Хурсанд Шеров очень рад тому, что с этого года отношения между двумя братскими республиками улучшились, благодаря чему он смог посетить историческую родину.

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На границе Хурсанда Шерова встретили односельчане, родственники, друзья. Он посетил школу, где окончил десять классов, дал небольшой концерт.

В этом году маршрут Хурсанда Шерова длиной 5 400 километров пролегает по Великому Шелковому пути.

По дороге Шеров серьёзно пострадал, попав в аварию на трассе под Казанью. Потребовалось хирургическое вмешательство, врачам пришлось пришивать ему палец. Однако, несмотря на травмы, он продолжил велопробег и даже выступил в нескольких городах России с концертами.

Ежедневно он преодолевает по 250-300 км дороги. Он планирует совершить велопробег из Душанбе до Ташкента через Худжанд. «Я как посол мира, несу людям радость и песни, призываю к миру и дружбе, спорту и здоровью», - отметил Хурсанд Шеров.

Наслаждаясь природой родного Таджикистана, он всю дорогу поет, привлекая внимание водителей и пассажиров. Сопровождает Шерова по Таджикистану его одноклассник Актамджон, живущий в Турсунзаде.

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