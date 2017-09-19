В Душанбе прибыл велопутешественник из Узбекистана, который оказался коренным таджикистанцем.
Руководитель узбекского ансамбля «Регистан» 59-летний Хурсанд Шеров совершает велопутешествие по странам Великого шелкового пути.
«Я приехал домой, - сказал певец корреспонденту «Азия-Плюс» сразу после пресечения узбекско-таджикской границы. – Я родом из Турсунзаде. В годы СССР учился в Ташкенте и там остался работать. По профессии я оперный певец. На велосипед сел в 2008 году, а с 2013 года начал путешествовать».
Этот велопробег он посвятил памяти артиста Муслима Магомаева.
«Я прибыл в Таджикистан прямо из Москвы, - сказал Шеров. – Посещение Таджикистана в велосипеде давно входило в мои планы, несколько раз даже приезжал до границы, однако не было возможности пресечь ее и встретиться с родными и близкими».
Хурсанд Шеров очень рад тому, что с этого года отношения между двумя братскими республиками улучшились, благодаря чему он смог посетить историческую родину.
На границе Хурсанда Шерова встретили односельчане, родственники, друзья. Он посетил школу, где окончил десять классов, дал небольшой концерт.
В этом году маршрут Хурсанда Шерова длиной 5 400 километров пролегает по Великому Шелковому пути.
По дороге Шеров серьёзно пострадал, попав в аварию на трассе под Казанью. Потребовалось хирургическое вмешательство, врачам пришлось пришивать ему палец. Однако, несмотря на травмы, он продолжил велопробег и даже выступил в нескольких городах России с концертами.
Ежедневно он преодолевает по 250-300 км дороги. Он планирует совершить велопробег из Душанбе до Ташкента через Худжанд. «Я как посол мира, несу людям радость и песни, призываю к миру и дружбе, спорту и здоровью», - отметил Хурсанд Шеров.
Наслаждаясь природой родного Таджикистана, он всю дорогу поет, привлекая внимание водителей и пассажиров. Сопровождает Шерова по Таджикистану его одноклассник Актамджон, живущий в Турсунзаде.
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