Сурат: с личной страницы Дильшода Назарова в Facebook

В течение первые трех дней состязаний на V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам в Ашхабаде таджикские спортсмены завоевали шесть бронзовых наград.

В Традиционной туркменской национальной борьбе в вольном стиле третьи места заняли Самандар Эрназаров (+100 кг), Абдурахмон Маматкулов (100 кг), Фаридун Курбонов (57 кг), Анушервон Навруззода (90 кг).

Соревнования по национальной туркменской борьбе на Играх «Ашхабад 2017» пройдут также сегодня.

Две бронзы в копилку сборной Таджикистана принесли в дисциплине «Дуо-Шоу» дуэты Фирдавс Шарипов/Фирдавс Абдубахоров и Нигора Юсупова/Фирдавс Абдубахоров.

Напомним, игры «Ашхабад 2017» будут проходить до 27 сентября. В программу вошли состязания по 21 виду спорта.

Соревнования проходят по шахматам, футзалу, теннису, муай таю (тайский бокс), самбо, курашу, джиу-джитсу, боулингу, велогонкам на треке, плаванию в 50-метровом бассейне, легкой атлетике, тяжелой атлетике (пауэрлифтинг), баскетболу, тхэквондо (WTF), спортивным танцам, кикбоксингу, конкуру, борьбе на поясах, спортивной борьбе (греко-римская и вольная), бильярду и туркменской национальной борьбе.

В составе таджикской делегации Таджикистана более 130 спортсменов, которые выступают в 15 видах программы, и 47 членов делегации – официальные лица, тренеры, судьи и другие.

После трех дней соревнований в общем медальном зачете сборная Таджикистана находится на 7-м месте. Таблицу возглавляют хозяева турнира – спортсмены Туркменистана.