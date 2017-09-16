Активисты «Союза молодежи Узбекистана» совместно с сотрудниками правоохранительных органов провели рейд в ночных клубах Самарканда. Сообщается, что в отношении владельцев развлекательных заведений были предприняты определенные меры, дальнейшая судьба задержанных девушек неизвестна, передает CA-News со ссылкой на centralasian.org.

Как сообщает Узбекская редакция Би-Би-Си со ссылкой на местные СМИ, в семи ночных клубах в Самарканде были выявлены различные правонарушения.

«К примеру, в ночном клубе «Jeyran» пользовались услугами женщин легкого поведения и девушек-подростков. Полураздетые девушки исполняли бесстыжие танцы перед посетителями заведения», – написали СМИ.

Одна из задержанных в возрасте 20 лет, вынужденная ежедневно исполнять танец с постепенным раздеванием, заявила в отделении милиции, что из-за тяжелого финансового положения в семье, она вынуждена танцевать стриптиз.

«Этим делом я занимаюсь уже год. У меня есть ребенок. Мать тяжело больна, отец – нигде не работает. Танцуя стриптиз, за ночь я зарабатывают по 40-50 тысяч сумов (около 5 долларов США), чтобы прокормить свою семью. Другим делом заняться я не могу, потому что у меня нет образования», – сказала 20-летняя стриптизерша.

Задержанные в ночных клубах Самарканда одиннадцать девушек были доставлены в отделения милиции для выяснения личности. Какую практическую помощь оказал «Союз молодежи Узбекистана» задержанным девушкам, заявившим о том, что стриптиз для них был единственным выходом для выживания, не сообщается.