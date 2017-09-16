Шесть человек погибли, девять человек получили ранения в результате дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных в Таджикистане за последние двое суток.

В Восейском районе 28-летний местный житель, водитель автомашины «Опель-Астра» сбил насмерть 24-летнего жителя Восе, сообщает пресс-центр МВД Таджикистана.

В Шахритусском районе 20-летний водитель «Опель-Астра» совершил наезд на 4-летнюю девочку, ребенок скончался в местной больнице.

Два человека погибли и четверо получили ранения в результате ДТП на автодороге Душанбе-Худжанд. Водитель автомашины «Опель-Зефира», 32-летний житель города Истаравшана не справился с управлением и в результате машина перевернулась. На месте происшествия погибли два пассажира иномарки – жители Истаравшана 32-летний Бердиер Туйчиев и 23-летний Хусейнбой Туйчиев. Еще семь человек, включая водителя, получили ранения.

На автодороге Душанбе-Турсунзаде 66-летний водитель «Опель-Астра», житель города Турсунзаде сбил 4-летнюю местную жительницу. Девочка скончалась в больнице.

В городе Душанбе водитель автомашины «Тойота Кэмри», 31-летний житель столицы, не справился с управлением и столкнулся с автомашиной «Хундай-Старекс» под управлением 33-летнего душанбинца. В больнице от полученных травм погиб 57-летний пассажир «Тойота Кэмри». Два пассажира автомашины «Хундай Старекс», мужчина и женщина, получили ранения.