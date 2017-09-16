Некруз Зребунов, Томирис Ильназарова, Амаль Хафизова, Дилноз Абдуалимова – воспитанники вокальной студии «Хафтранг» принимают участие в международном музыкальном телевизионном конкурсе «Во весь голос». Сопровождает юных талантов из Таджикистана Тахмина Рамазанова, солистка группы «Авесто» и руководитель студии. Исполнитель Зафар Абдуалимов приглашен как наставник команды.

До поездки ребята готовились почти три месяца. «Поездка наших ребят на конкурс стала возможной благодаря поддержке компании «Газпромнефть Таджикистан», компании 55 Group, компании «Покиза», медиа группе «Asia-Plus». Мы выражаем всем нашим партнерам благодарность за финансовую и информационную помощь», - сказала координатор проекта Парвона Ахрори.

Как указывается в официальном релизе конкурса, известный продюсер, обладатель премии «ТЭФИ» и «ОВАЦИЯ» Лина Арифулина объявила о старте конкурса, который проводится в год 25-летия установления дипломатических отношений между государствами содружества независимых государств.

«Во весь голос» - первый телевизионный проект, который предложил юным талантам объединить команды стран Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Молдавии, России и Таджикистана в музыкальном конкурсе.

Исполнители от 12 до 16 лет, под руководством наставников - звезд первой величины стран – участниц раскроют красоту и величие своей культуры с помощью международного языка – языка музыки. В эфире телеканала «МИР» конкурсанты представят народную песню в современной интерпретации, песню взорвавшую хит – парады каждой из стран, а также другие, не менее яркие, творческие номера.

Наставниками первого сезона международного телевизионного музыкального конкурса «Во весь голос» стали Марк Тишман (Россия), Руслан Алехно (Белолуссия), Арсениум (Молдавия), Маргарита Позоян (Армения), Эмиль Кадыров (Азербайджан) и Алиса Данелия (Грузия), Зафар Абдуалимов (Таджикистан) и Мадина Садвакасова (Казахстан). Ведущий проекта – яркий и искрометный Тимур Родригес.

Три конкурсных дня будут посвящены творчеству музыкантов и композиторов – Олега Газманова, Байгали Серкебаева и Дмитрия Маликова. Сами композиторы оценят то, как участники проекта исполнят их самые знаменитые хиты.

Трансляция конкурса запланирована с 11 ноября по 30 декабря на телеканале МИР. Итоги первого сезона будут подведены в 8 соревновательный день, жюри, состоящее из наставников проекта, озвучит результаты командного зачета в ходе новогоднего гала-концерта.