Представители Бюро ОБСЕ в Душанбе и правительственных учреждений приняли участие в официальном открытии Межучрежденческого секретариата по вопросам управления границами и безопасности Таджикистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на бюро ОБСЕ.

«Межучрежденческий секретариат является координационным органом, состоящим из 16 агентств, действующих в рамках национальной стратегии управления границами Таджикистана. Бюро ОБСЕ в Душанбе оказывает поддержку временным помещениям секретариата и коммуникационной инфраструктуре», — сказал собеседник РИА Новости.

По его словам, первое пленарное заседание секретариата прошло под председательством первого замруководителя Госкомитета нацбезопасности Мансура Умарова — национального координатора секретариата.

Участие также приняли командующий погранвойсками Раджабали Рахмонали и 12 заместителей глав ведомств — в частности, МИД, МВД, Агентства по контролю за наркотиками, Агентства по борьбе с коррупцией, министерства транспорта, министерства финансов и таможенной службы.

«Таджикистан сталкивается с постоянными транснациональными угрозами, такими, как терроризм и нестабильная безопасность, особенно на южной границе с Афганистаном, поэтому нам крайне необходима эта структура», — сказал Умаров.

Он отметил, что главная задача секретариата — координация всех структур, задействованных на границе.

«Секретариат будет разрабатывать проекты по улучшению и благоустройству погранзастав, пунктов перехода и контрольно-пропускных пунктов», — заявил он.

Глава Бюро программ ОБСЕ в Душанбе посол Туула Юрьела сообщила, что по просьбе властей Таджикистана Бюро оказывает поддержку Межучрежденческому секретариату, чтобы он мог обеспечить быстрый межведомственный ответ на транснациональные угрозы.

Бюро ОБСЕ в Душанбе также технически оснастило административное здание секретариата и будет оказывать помощь в обучении его сотрудников.