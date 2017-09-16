Агентство NASA получило последний сигнал от зонда Cassini, который 15 сентября сгорел в атмосфере Сатурна. Последний сигнал шел к Земле около 83 минут.

Аппарат Cassini, созданный NASA, Европейским и Итальянским космическими агентствами, был запущен 15 октября 1997 года. Аппарат летел к Сатурну семь лет и находился на его орбите 13 лет; миссия была рассчитана до 2008 года, но дважды продлевалась.

Миссией Cassini было исследование Сатурна, его колец и спутников. Сделанные им детальные снимки этой части Солнечной системы получили широкое распространение.

«Медуза» собрала самые впечатляющие снимки Сатурна, сделанные Cassini.