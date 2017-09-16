АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 18 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

- 18 сентября в Гиссаре на Центральном стадионе состоится матч между командами «Истиклол» (Душанбе) - «Панджшер (Гиссар). Начало в 19 часов

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 18 СЕНТЯБРЯ

2010 - В Душанбе прошел Международный фестиваль «Небо содружества».

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 18 СЕНТЯБРЯ

1912-1996 – Родился музыкант, заслуженный артист Таджикистана Мирзокурбон Салиев.

1934 – Родился журналист Чоршанбе Мамадсаидов

1938 – Родился доктор экономических наук Зиёратшо Акобиров

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 18 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 28-33 тепла, в горах ночью 1-6 тепла, днем 16-21 тепла.

По Хатлонской области - Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 30-35 тепла, в предгорьях ночью 10-15 тепла, днем 25-30 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области- Переменная облачность, местами кратковременный дождь, по ВГБАО местами небольшие осадки (дождь, снег). Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 6-11 тепла, днем 22-27 тепла, по ВГБАО ночью -4+1, днем 9-14 тепла.

По районам республиканского подчинения - Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 30-35 тепла, в горах ночью 4-9 тепла, днем 23-28 тепла.

По городу Душанбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 33-35 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/c. Температура: ночью 16-18 тепла, днем 30-32 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 32-34 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 24-26 тепла.