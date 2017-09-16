АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 16-17 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

- 16 сентября состоится открытие магазина FLO. Магазин расположен по адресу ул. Айни 32 (Ориентир LC Waikiki). Открытие в 11 часов.

- 16 сентября в 16:00 дня в честь Дня Государственной независимости Республики Таджикистан в государственном учреждении «Наврузгох столицы» состоится соревнование по скачкам.

- 16 сентября в гостинице «Серена» состоится презентация нового альбома группы «Зафар». Начало в 18 часов

- 16 сентября состоится открытие 77-ого театрального сезона. В театре оперы и балеты состоится балет Ш. Ашурова «Зол и Рудоба». Начало в 18 часов

- 17 сентября в театре оперы и балета состоится опера Травиата. Дж.Верди «Травиата». Начало в 18 часов.

- 17 сентября на летней террасе PANORAMA CAFE LOUNGE состоится Детский Праздник – «Посвящение в школьники!». Начало в 17 часов

- 17 сентября президент Таджикистана примет участие в церемонии торжественного зажжения олимпийского огня V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам «Ашхабад 2017»

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 16 СЕНТЯБРЯ

День работников лесного хозяйства

2002 - В Душанбе началась первая международная конференция Ассоциации по изучению персоязычных народов.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 17 СЕНТЯБРЯ

1934 - Первых пациентов принял курорт Ходжа Обигарм.

1992 – Образовано Министерство обороны РТ

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 16 СЕНТЯБРЯ

1927-1997 – Родился доктор исторических наук, профессор Музаффар Искандаров.

1937 – Родился ученый-сейсмолог академик Собит Нематуллаев.

1945 – Родился журналист Боймамад Алибахшев

1953 – Родился журналист Козим Давронов

1958 – Родился писатель Низом Косим

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 17 СЕНТЯБРЯ

1912-2001 – Родился Народный артист Таджикистана, исполнитель роли У.Черчилля Георгий Менглет.

1938 – Родился певец, заслуженный артист Таджикистана Мустафокул Муртазоев

1948 – Родился Народный артист Таджикистана, лауреат Государственной премии имени А.Рудаки Фаррух Касымов.

1954 – Родился спикер нижней палаты парламента РТ Шукурджон Зухуров

1956 – Родился писатель Тулкин Хоча

1957 – Родился журналист Шукрисохиб Рахматуллоев

1958 – Родился композитор Ворис Абдурахмонов

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 16 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 27-32 тепла, в горах ночью 2-7 тепла, днем 20-25 тепла.

По Хатлонской области - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 13-18 тепла, днем 29-34 тепла, в предгорьях ночью 9-14 тепла, днем 25-30 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 7-12 тепла, днем 22-27 тепла, по ВГБАО ночью -3+2, днем 11-16 тепла.

По районам республиканского подчинения - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 30-35 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 23-28 тепла.

По городу Душанбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 31-33 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 28-30 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 30-32 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 24-26 тепла.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 17 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 28-33 тепла, в горах ночью 1-6 тепла, днем 16-21 тепла.

По Хатлонской области - Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 30-35 тепла, в предгорьях ночью 10-15 тепла, днем 25-30 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области- Переменная облачность, местами кратковременный дождь, по ВГБАО местами небольшие осадки (дождь, снег). Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 5-10 тепла, днем 22-27 тепла, по ВГБАО ночью -4+1, днем 10-15 тепла.

По районам республиканского подчинения - Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 30-35 тепла, в горах ночью 4-9 тепла, днем 23-28 тепла.

По городу Душанбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 33-35 тепла.

По городу Худжанд - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/c. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 30-32 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 32-34 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 23-25 тепла.