Сегодняшний Душанбе – это зеркало жителей, которые в нем живут. Меняются времена, идеологии, архитектурные стили, на смену социализму пришел жесточайший капитализм. Душанбе вынужден адаптироваться ко всем этим условиям и соответствовать современному ритму жизни. Одним городам, таким как Брюссель, Прага, Санкт-Петербург, везет. Там удается найти компромисс между модернизацией и сохранением исторической застройки.

Но бывает и по-другому. Когда исторические изменения подобно урагану разрушают все на своем пути, оставляя от былых исторических шедевров только черно-белые фотографии. Утраченные памятники, здания, целая история города, которая исчезает вместе с ними.

Фотографии старого Душанбе дарят нам шанс увидеть столицу Таджикистана такой, какой она была много лет назад.

1 /12 Вид на улицу Низами (поселок текстильщиков) в 50 - е годы прошлого века.

В материале использованы фотографии из Центрального государственного архива РТ и личного архива автора.