14 сентября в конференц-зале Sheraton Dushanbe состоялась масштабная профильная конференция, посвященная вопросам лифтового хозяйства- «Koyo Elevator 2017 - сервис-обслуживание лифтов и эскалаторов в Республике Таджикистан».

Делегатами и гостями на Конференции выступило более 60 специалистов, среди которых представители комитета по строительству и архитектуре при Правительстве РТ и управления по государственному надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору при Правительстве РТ, управляющие главного управления архитектуры и градостроительства города Душанбе, руководство и представители республиканского и городского Института проектирования, а также представители управляющих компаний, отвечающих за эксплуатацию лифтов, руководители строительных организаций, представители компаний, занимающихся разработкой и производством лифтового оборудования, представители компаний, оказывающих услуги по монтажу и обслуживанию систем безопасности в лифте.

Организатором мероприятия выступила строительно-инженерная компания «TopEngineering-85», деятельность которой направлена на все виды инженерных сооружений и их сервисное обслуживание. В качестве партеров первой в своем роде конференции выступили сотовые компании «Tcell», «Beeline», «Мегафон Таджикистан», пятизвездочный отель «Шератон Душанбе», строительные компании ООО «Строй Центр», ООО «Авиценна», ООО «Комрон ва К», посольство Индии в Таджикистане и др.

На конференции были рассмотрены актуальные проблемы эксплуатации лифтов в жилом и бизнес фонде Таджикистана, а также требования нормативно-правовых актов. Большое внимание было уделено вопросам последних инноваций в сфере лифтостроения в стране, ответственности владельца лифта и специализированной лифтовой организации за допущенные нарушения при эксплуатации лифтов, основные требования к организации эксплуатации лифтов, диспетчеризации, обследованию лифтов и др.

Перед присутствующими выступили с презентациями Генеральный директор «TopEngineering-85» Джайхун Хошматов и региональный менеджер компании Koyo Elevators г-нТони Мей.

После выступлений спикеров завязалась интересная дискуссия, в которой приняли участие приглашенные гости и эксперты. Все выступающие отметили важность и своевременность проводимого мероприятия, призвали к открытому диалогу, обмену опытом и выработке общих решений, а также выразили благодарность организатору конференции.

Напомним, что компания «TopEngineering-85»за короткое время стала официальным представителем нескольких мировых брендов в Республике Таджикистан, таких как: французские генераторы SDMO, системы вентиляции, отопления и кондиционирования Carrier, лифты и эскалаторы KOYO Elevator, Schneider Electric, Emerson и многих других известных брендов.