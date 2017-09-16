В Таджикистане до начало 90-х годов каждый четверг был «рыбным днем». Такой порядок, скорее всего, был введен по настоянию врачей, которые знали ценность и значение рыбного мяса для организма человека. А потому в этот день рыбу обязательно давали во всех столовых и ресторанах.

В каждом поселке, районе и, конечно уж, в городе были магазины «Живая рыба», работали автолавки. Рыба была как местная, так и привозная – из других советских республик. Важно было то, что рыбное мясо было доступно всем простым гражданам. Люди старшего поколения с ностальгией вспоминают те времена и надеются на наступление лучших…

…Рыбным краем у нас считается Согдийская область, именно оттуда в основном везут в другие регионы рыбную продукцию. И здесь рыба дорожает изо дня в день. И вот что интересно: привозная, из той же России, она стоит на порядок дешевле, чем местная.

Один килограмм местного живого сазана стоит в Согде в пределах 35-40 сомони. В приготовленном виде (жареный) на рынке «Панчшанбе» его продают уже по 50-60 сомони за кг, в кафе и ресторанах он стоит уже стольник.

А вот, например, российскую рыбу в супермаркетах того же Худжанда можно купить не более чем за 30 сомони.

Была налаженная система …

По словам Сангинбоя Курбонова, главного специалиста Управления охраны окружающей среды Согдийской области, в советское время в Северном Таджикистане производством рыбы занималось государственное предприятие «Кайраккумский рыбхоз».

Производили рыбу не абы как, а согласно госпрограмме. Работала госинспекция по защите рыбы, которая называлась «Рыбнадзор». А ее производством занимался Рыбхоз, в 1998 году он был преобразован в ОАО «Сугдмохи», а в 2015-м его национализировали, и все акции были отданы государству.

Изменилась структура бывшего предприятия. Его разделили на «Мохипарвари Гулистон», которое занимается ловом рыбы на водохранилище, и «Мохии точик», которое должно ее выращивать.

По данным управления Агентства по статистике по Согдийской области, в первое полугодие во всех рыбоводческих хозяйствах страны улов рыбы составил 40,5 тонны. Водится у нас белый толстолобик, сазан, форель, белый амур, судак.

Оба предприятия находятся при Агентстве по обеспечению специальным имуществом. Оба на хозрасчете. Из бывших работников рыбного хозяйства здесь практически никого не осталось...

Помимо «Сугдмохи» в Согде существует еще около 30 частных дехканских рыбных хозяйств. Все они учреждены в последние годы, некоторые уже построили пруды для выращивания рыб, другие только занимаются строительно-организационными работами. Однако ни одно из этих новоучрежденных рыбных хозяйств пока не занимается ловом.

В свое время Рыбхоз только в пруду, расположенном вблизи села Хистеварз, в год вылавливал 135 тонн рыбы. Тогда на выращивание рыбы уходило до 1000 тонн комбинированного корма в год. При нерестово-выростном хозяйстве существовал цех по выращиванию мальков рыбы. Корм бросали в пруд в специальных кормушках, им кормили личинок, набравших вес до 25 граммов и больше.

Сейчас личинки рыб, которых поселяют в море для воспроизводства, весят от двух до десяти граммов, поэтому процент выживания у них минимальный.

По словам специалиста, у нас значительно уменьшилось количество рыбы, ослабился процесс роста личинок, что в конечном счете и влияет на цену на рыбу и рыбные продукты.

Землю взяли, а про обязательства забыли…

Основное рыбоводческое хозяйство «Рыбхоз» находилось на берегу Кайраккумского водохранилища, от границ города Гулистон вплоть до города Канибадам.

В начале 90-х годов, в частности когда председателем области был Абдуджалил Хомидов, на водохранилище были построены многочисленные дамбы, указанные территории стали использовать под аграрные земли.

Но земли отдавали с условием…

Решением Ленинабадского областного совета исполнительного комитета народных депутатов (28.07.1991,№134) агропромышленному объединению «Темурмалик» было разрешено произвести освоение мелководной части Кайраккумского водохранилища на площади 2400 га, в том числе 1350 га земель на территории совхоза «Спецконеводство», и 1500 га земель госземзапаса. Но для сохранения флоры и фауны пойменных земель и условий для нереста рыбы было указано не допускать дальнейшего освоения оставшейся затопленной мелководной части водохранилища без согласования с облисполкомом и Комитетом охраны природы.

С целью недопущения потери рыбных запасов на водохранилище Ленинабадскому объединению «Темурмалик» было поручено построить пруды для выращивания и выпуска молоди ценных промышленных видов рыб в водохранилище в количестве 1500 млн штук.

Также «Темурмалик» в целях компенсации нанесенного ущерба флоре и фауне в указанном районе должно было провести природоохранные мероприятия.

Ни одно из этих требований выполнено не было.

А тем временем существенно сократились места естественного нереста рыб. Рыба отступила к истокам реки Сырдарьи, в реку Нарын, водохранилище Токтогул.

На сегодня из 15 видов рыб, ранее обитавших в Кайраккумском водохранилище, осталось всего 5-6.

По мнению специалистов в области ихтиологии, в настоящее время процесс воспроизводства рыб идет очень слабыми темпами. Личинки рыб, которые отпускаются в водохранилище, созревают в очень небольшом количестве, чаще они становятся кормом для других видов рыб либо для водоплавающих птиц. В связи с отсутствием воспроизводства рыбы «урожайность» Таджикского моря снизилась с 520 тонн (1974 год) до 100 тонн в год (сейчас).

Программы нет, развития тоже

Одной из актуальных проблем рыбоводческих хозяйств являются повышенные тарифы на электроэнергию и воду, да и дефицит самой электроэнергии и свежей воды (в необновленных, затхлых бассейнах и прудах рыба просто гибнет).

- В Таджикистане реализовалась Программа развития отрасли рыбоводства в Республике Таджикистан на 2009–2015 годы, в рамках которой было проделано много работы, - говорит ведущий специалист Согдийского сельскохозяйственного управления Абдусаттор Розыков. – Но с завершением программы остановилась и работа. Остался нерешенным вопрос о снятии 6-процентного налога от сбыта рыбы и рыбной продукции. Не решен вопрос о льготном предоставлении кредитов рыбоводческим хозяйствам. Рыбоводы вынуждены брать кредиты под 36% годовых. А прибыль в этой отрасли реально получить минимум только через три года…

В советское время рыба вовсе не была деликатесом, как сейчас. В республику завозилось большое количество рыбы разных видов: камбала, лосось, скумбрия, осетр, килька. Рыбные блюда в столовых считались студенческой едой, потому что один килограмм той же кильки стоил всего 8 копеек.

Между тем в Таджикистан легальными и нелегальными путями поступает импортная рыба. Спрос всегда есть, и предложение всегда будет. Вопрос здесь только в том, кто на нем зарабатывает…