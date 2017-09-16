22 сентября Сборной Таджикистана предстоит выступить в полуфинале Центральной лиги Москвы и Подмосковья «Лампа». Но за десять дней до игры команда лишилась спонсора, что поставило под вопрос ее дальнейшее будущее.

Руководитель проекта «90180.ru», глава Комиссии по миграционной политике и адаптации мигрантов Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы Александр Калинин обратился к президенту Таджикистана Эмомали Рахмону с призывом принять участие в судьбе молодого коллектива.

Таджикская команда КВН обладает редким даром – заряжать людей позитивом и добрыми мыслями, подчеркнул Александр Калинин. «Не дайте ребятам исчезнуть, - обратился он к Эмомали Рахмону. - Вы видите, насколько успешен проект КВН, как много звезд появляется после того, как они выступят на его сцене».

Размещенное в социальных сетях обращение Александра Калинина получило тысячи просмотров, сотни пользователей поделились роликом и выразили желание помочь Сборной Таджикистана.

…Проект «90180.ru» создан для жителей разных стран, которые приезжают жить и работать в Москву. Руководитель проекта Александр Калинин и его команда помогают мигрантам решать многочисленные трудности, с которыми они сталкиваются в российской столице, будь то сложности при трудоустройстве, проблемы с легализацией и так далее.

Помимо правовой помощи, проект «90180.ru» также призван убрать социокультурные барьеры, которые сегодня мешают приезжим стать равноценной частью российского общества.