В столице пропал две сестры – 16-летняя Аниса и 13-летняя Мадина Ашуровы. Девочки пропали во вторник, 12 сентября в районе Шохмансур, на улице Восеъ.

По словам отца, девочки, Сафара Ашурова, Аниса и Мадина 12 сентября 12:05 часов ушли из дома, сказав, что поедут в школу (№36) и до сих пор не вернулись.

13-летняя Мадина учится 7-ом классе. Каждый день она самостоятельно ездила в школу, но в тот день Аниса поехала с ней, чтобы проводить сестру, сказал отец девочек.

- Где находятся мои дочки, я не знаю. Сначала мы опросили родственников и знакомых, но они ничего не знают об их местонахождении. Сегодня мы обратились в ОВД района Шохмансур, но поиски пока ни к чему не привели, - говорит Сафар Ашуров.

Умарджон Эмомали пресс-секретарь МВД Таджикистана сообщил «АП», что милиция уже ищет девочек, и «как только будет какая-то информация, мы сообщим».

Отец девочек просит всех, кто обладает хоть какой-то информацией, которая могла бы помочь найти его дочерей, обращаться по телефону: 90 406 16 06, а также по номерам доверия МВД: 221 21 21 или по короткому номеру (с мобильного телефона) - 1919.