В центре Белгорода пожилой мужчина вытащил из багажника тело своего бывшего работодателя, который отказался платить за работу. Выложив труп, на площади, мужчина выстрелил себе в рот.

Инцидент произошел в самом центре Белгорода на Соборной площади 14 сентября. К площади подъехал автомобиль. Из него вышел водитель. На глазах прохожих он извлек из машины тело мужчины, после чего выстрелил в себя.

Как сообщала «Комсомольская правда», установлено, что погибший – 34-летний житель областного центра. Стрелявший – 65-летний житель Белгородского района.

Через несколько часов Следственный комитет озвучил одну из версий.

- Рассматриваются различные версии произошедшего, в том числе и такая, что 65-летний мужчина работал у 34-летнего жителя Белгорода. «Работодатель» условия договора не выполнял, из-за чего между мужчинами произошел конфликт, переросший в трагедию, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Белгородской области.

В ведомстве также рассказали, что возбуждено уголовное дело по двум статьям «Убийство» и «Незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия».

По данным СМИ, у стрелявшегося мужчины был рак, он несколько месяцев пытался получить свои деньги, но безрезультатно. Мужчина скончался в больнице.