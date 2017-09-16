Героиня нашего интервью - известная таджикская лучница Лола Валиходжаева, которая сейчас живет и работает в Таганроге (Россия).

- Лола Мансуровна, расскажите о вашем отъезде из Таджикистана. Когда вы уехали и куда?

- Из Таджикистана я уехала 6 октября 1995 года. Мне исполнился 21 год, и я поехала в Тольятти. Город, в котором ни разу не была, и ни одного знакомого человека там не было. Основной причиной отъезда было отсутствие какой-либо возможности продолжать свою спортивную карьеру в стране. Поездки на соревнования мы оплачивали себе сами, зарплаты, даже чисто символической, конечно, нам не платили, и даже протоколы соревнований, которые мы привозили, никого не интересовали. В последние два года мы остались практически вдвоем с Наргис Набиевой, вместе тренировались и выезжали на соревнования.

Сейчас уже с улыбкой вспоминаю, как мы вдвоем в поезде на третьей полке ездили. В те времена поезда набивались, как автобусы в часы пик. Потом и стрельбище у нас забрали. В общем, перспектив не было никаких. Однажды с моей мамой связался тренер из Тольятти, предложил выступать за самарский СКА, пообещал «золотые горы». То есть приличную зарплату, соревнования. Через полгода раздумий и уговоров мамы я все же уехала.

- Тяжело ли было первое время в новом городе?

- Знаете, к Тольятти я за два с половиной года так и не привыкла. Когда через три месяца после отъезда ехала в Душанбе на сессию, готова была землю целовать - так я скучала по Душанбе.

- С какими проблемами пришлось столкнуться в Тольятти?

- Проблемы в основном были с тренером. В Душанбе у меня был самый классный тренер на свете - Виталий Егорович Иванов. С ним было легко и комфортно работать. Всегда чувствовалась его забота и поддержка, даже в мелочах. И он всегда был человек слова. Если уж что-то пообещал, то непременно сделает. В Тольятти же столкнулась с полным дилетантом в стрельбе. Поэтому, как только мне поступило предложение стрелять в Казахстане, я, ни секунды не раздумывая, переехала в Алматы.

- Что было дальше?

- А дальше были тренировки и выступления на различных соревнованиях в Казахстане. В этой стране я прожила четыре года: с 1998 по 2001-й. В 2002 году я приступила к тренерской деятельности, когда жила с мужем в Мадриде. В Испанию переехала из Алматы, уже будучи замужем за Станиславом Забродским, ныне главным тренером сборной России по стрельбе из лука. В Испании работала помощником тренера национальной сборной. Потом год в Москве. А уже после этого мы переехали в Таганрог, где и живем сейчас. Занимаюсь все тем же самым - стрельбой из лука. Только в качестве тренера.

- А почему именно Таганрог? Как появился такой вариант дальнейшего развития?

- Вопрос, на который сложно ответить. В Таганроге были пару раз проездом. Городок показался симпатичным. Ни знакомых, ни друзей в городе не было. Просто купили землю, построили дом, открыли секцию стрельбы из лука. На ровном месте, практически с нуля. Теперь три раза в год проводим здесь первенства, чемпионаты и Кубки России, в которых участвуют от 200 до 400 спортсменов. В апреле провели сначала Кубок России, а затем первенство России. В июне планируем проводить спартакиаду учащихся России.

- Каковы сейчас уровень спорта и инфраструктура в Таганроге?

- В Таганроге спорт на неплохом уровне. Конечно, финансирование не московское, но школы олимпийского резерва не бедствуют, да и муниципальные ДЮСШ тоже на плаву. Новых спортивных объектов нет, но несколько старых полностью реконструировали и отремонтировали. Детей, занимающихся спортом, очень много. В СДЮСШОР, где я работаю, 12 видов спорта, около 1400 занимающихся. Это не «на бумаге», это реальные дети.

Кроме того, наши спортсмены выступают на всех основных российских соревнованиях и других различных турнирах, когда есть свободный бюджет. Спонсоров у нас нет. Финансирование идет за счет средств Минспорта области. Один-два турнира в год финансирует школа. Руководство города нас, конечно, активно поддерживает, но в основном морально.

- Поговорим о вашей карьере спортсменки. Расскажите, как вы пришли в стрельбу из лука.

- В спорт пришла случайно. Мои родители дружили с моим тренером – Виталием Ивановым, и, после того как он был у нас в гостях, мы с мамой подвезли его до лукодрома. Он предложил зайти посмотреть. И вот уже 29 лет я «смотрю».

- Какие достижения в спорте, на ваш взгляд, считаете самыми важными и ценными?

- Это все-таки золото в команде на молодежном чемпионате мира в 1991 году. Мне было 17 лет, эмоции переполняли, когда, стоя на пьедестале, слушала гимн Советского Союза. А достижения в качестве тренера, наверное, более важные, потому что более тяжелые. Самому стрелять намного легче. Со своими страхами уже знаешь, как справляться, а вот с чужими... Запоминается, конечно, первая победа учеников, она же и самая ценная. Первой самой значимой победой было золото Владимира Бакарюка на Кубке Европы в 2010 году. К тому же это было спустя два с половиной года после того, как мы с мужем с нуля открыли секцию стрельбы из лука в Таганроге.

- Бывает ли у вас ностальгия по Таджикистану?

- Ностальгия? Это даже мягко сказано. Раньше вообще ужасно скучала по Таджикистану. Потом, со временем, вроде привыкла. Пять лет я в Душанбе не приезжала; побывав там прошлой осенью, и город-то не узнала. Когда вернулась, поняла для себя очень важную вещь: здесь я именно привыкла, а люблю всей душой именно Таджикистан. Все самые близкие, родные, друзья - оттуда. Мне там каждый камешек родной.

- О чем вам всегда приятно вспоминать?

- Будучи в Таджикистане, конечно, всегда приятно вспомнить о детстве. Родители сделали все, чтобы оно было счастливым. К тому же выросла я вблизи Варзобской ГЭС - рядом речка, озеро, горы, турбаза. Все лето проводили так: утром на речку или в бассейн, после обеда на озеро, а вечером на турбазу в кино. Сказка!

- Следите ли за развитием событий в таджикском спорте?

- Если честно, то за развитием событий в таджикском спорте я практически не слежу. Работа такая, что дома я бываю не раньше девяти вечера, да и поездки на соревнования достаточно частые. Поэтому не всегда удается в полной мере следить за развитием спорта в Таджикистане.

- Что можете посоветовать по поводу развития спорта в целом, какие шаги предпринимать?

- Развиваться спорт, на мой взгляд, будет тогда, когда в молодых спортсменов будут вкладывать финансы. Обкатывать их на турнирах в близлежащих странах. И финансироваться это должно государством, а не частными пожертвованиями. К тому же пропаганда спорта играет далеко не последнюю роль.

- Какова ваша самая заветная мечта?

- Мечта? Наверное, олимпийское золото. Теперь уже моих учеников.

- Какие планы на ближайшее будущее?

- В ближайших планах - продолжать развивать стрельбу из лука в нашем городе, поднимать уровень мастерства спортсменов. Кроме того, главные задачи – это подготовка и участие подопечных в различных соревнованиях, не только всероссийских, но и международных.