Финская сторона предложила провести в Таджикистане таджикско-финский бизнес-семинар, чтобы познакомить предпринимателей с продукцией, которая была бы востребована в странах.

В Душанбе прибыл почетный консул Финляндии в Кыргызстане Петри Нуминнен. Как отметил финский дипломат на встрече с главой Торгово-промышленной палаты Таджикистана, приехал он сюда для изучения таджикистанского рынка и поиска потенциальных партнеров по бизнесу в приоритетных областях на взаимовыгодной основе.

На встрече с Шарифом Саидом, как сообщает пресс-служба ТПП, Петри Нуминнен также заявил, что экономика Таджикистана развивается быстрыми темпами, финские бизнесмены заинтересованы развивать сотрудничество с таджикскими предпринимателями.

Финский дипломат предложил провести в Таджикистане таджикско-финский бизнес-семинар в конце октября и отметил, что для этого необходима информация относительно востребованных продукций на рынках Финляндии и Таджикистана.

Шариф Саид, ознакомив финского дипломата с деятельностью ТПП, отметил, что между торгово-промышленными палатами Таджикистана и Финляндии налажено межпалатное сотрудничество.

В ходе беседы финский гость также был ознакомлен с инвестиционным потенциалом страны в области энергетики, промышленности, сельского хозяйства, легкой промышленности, здравоохранения, строительства, туризма.

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