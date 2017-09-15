В результате взрыва в вагоне и паники, которая вызвала давку, в лондонской подземке пострадали около 20 человек.

Некоторые из них получили ожоги лица, передает LBC. По предварительным данным, в задней части поезда взорвалось самодельное взрывное устройство, спрятанное в белый контейнер. Все пассажиры станции были эвакуированы.

Полиция Лондона сообщила в Twitter, что расследует произошедшее как теракт. На месте ЧП нашли вторую бомбу, для обезвреживания которой прибыли саперы, пишет Express.

Взрыв в вагоне поезда на «Парсонс Грин» произошел в 8:20 по местному времени (10:20 по Москве). Станция закрыта, все пассажиры эвакуированы, в том числе людей вывели из поездов, которые находились на наземном участке. В результате им пришлось идти вдоль путей, передает ТАСС.

Аварийные службы остаются на месте ЧП. Станция находится под охраной полиции. Стражи порядка просят жителей и гостей Лондона избегать района, где произошел взрыв. Правоохранители также призывают всех, кто обладает информацией, которая может помочь в расследовании, связаться с ними.