Приток официальных мигрантов в Россию за первое полугодие 2017 года обновил с минимум 2011 года: число приехавших сократилось, а уехавших, наоборот, выросло, следует из мониторинга РАНХиГС, пишут Ведомости.

На фоне падения рождаемости – в первом полугодии впервые с 2010 года родилось меньше, чем умерло, – мигранты перестали полностью компенсировать естественную убыль населения. По данным Росстата, за первое полугодие их приток компенсировал потери только на 85,7% процента.

Причин ждать роста числа мигрантов во втором полугодии нет, указывают авторы мониторинга РАНХиГС. Потенциал их притока из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС, в него входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения) был исчерпан еще в 2016 году, и единственное исключение – Киргизия. Число приехавших из Молдавии и Украины продолжает снижаться, из Таджикистана и Узбекистана понемногу растет, но показатели не дотягивают до докризисного уровня.

Вряд ли сильно увеличится и естественный прирост населения: слишком мало в стране женщин 1990-х годов рождения, сомневался директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский. При таких условиях уровень занятости по сравнению с сегодняшним днем не изменится даже к 2030 году, а может, даже сократится. По оценке замдиректора Центра трудовых исследований ВШЭ Ростислава Капелюшникова – на 6–7 млн человек (или на 10 процентов).

Спрос же на труд растет уже с середины 2016 года, при безработице в 5,2 процента это может спровоцировать рост зарплат выше производительности труда и, как следствие, рост цен, предупреждал Центробанк. Спрос на рабочую силу будет только расти, согласна директор Центра развития ВШЭ Наталья Акиндинова, недостаток молодых кадров компенсировать пока нечем.

Не поможет даже рост рождаемости – новое поколение выйдет на рынок через 15–20 лет, демографическое дно будет достигнуто до 2030 года, предупреждает Акиндинова, миграция могла бы улучшить ситуацию. Но уповать на нее не приходится, писали директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон и Капелюшников в статье для «Ведомостей».

Использовать такой ресурс мешают политические ограничения, объясняют они: средний вариант демографического прогноза Росстата предполагает чистый миграционный приток примерно по 300 000 человек в год на протяжении всего периода, но даже его обеспечить будет непросто.

У жителей СНГ не осталось стимулов ехать в Россию, например из Казахстана – основного источника репатриации 1990-х гг., объясняет Никита Мкртчян из Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, жители Армении и Киргизии раньше были вынуждены получать российское гражданство, но при едином рынке они могут работать в стране как трудовые мигранты девять месяцев, а три проводить дома.

Для привлечения мигрантов и увеличения притока на рынок труда самое очевидное решение – пытаться оставить в России всех, кто приехал учиться, облегчать получение гражданства в условиях глобального соревнования за квалифицированные кадры, призывает директор Института социальной политики НИУ ВШЭ Лилия Овчарова. Но даже за счет этого источника восполнить дефицит кадров полностью не удастся, признает она: страна будет жить в условиях дефицита молодых трудовых ресурсов.