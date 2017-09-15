Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, чьи полномочия истекают 1 декабря, сегодня прилетел в Сочи для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Хотя официальная повестка переговоров была заявлена как «различные вопросы российско-киргизского сотрудничества», опрошенные “Ъ” эксперты в Москве и Бишкеке предполагают, что экономические вопросы были лишь «антуражем», на самом деле речь шла о предстоящих в Киргизии президентских выборах. Намек на это в речи господина Атамбаева действительно был — он сказал, что «уровень отношений», которого добились страны, должен «развиваться дальше» — то есть уже после его ухода с поста.

«У нас встречи проходят регулярно. Это хорошо, потому что нам всегда есть о чем поговорить. Объем наших отношений и взаимодействия растет,— сказал при встрече с президентом Киргизии Владимир Путин.— После присоединения Киргизии к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) наблюдается активизация экономических связей и с другими участниками объединения». «Каждая возможность обговорить двусторонние вопросы — это важно. Я рад, потому что я всегда нахожу понимание»,— ответил Алмазбек Атамбаев. Эти общие фразы — единственное, что было опубликовано на сайте президента России после встречи двух лидеров.

Впрочем, одну важную деталь они все же обсудили. Президент Атамбаев упомянул, что до декабря, когда истекают его полномочия, он еще несколько раз встретится с Владимиром Путиным. Одна из встреч состоится на саммите стран Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ), который пройдет в конце ноября в Минске. Когда и где могут пройти другие встречи президентов — пока неизвестно. Имя нового президента Киргизии станет известно через месяц — выборы пройдут 15 октября.

Впрочем, по словам директора аналитического центра Института международных исследований МГИМО Андрея Казанцева, анонсировать новые переговоры президент Киргизии мог лишь для того, чтобы поднять свой статус.

«Алмазбеку Атамбаеву важно показать, что он не "хромая утка",— сказал эксперт “Ъ”.— Киргизия очень зависит от России экономически, а возможность встречаться с Путиным подчеркивает его власть»

Что же касается желания господина Атамбаева заручиться поддержкой Москвы для своего преемника — Сооронбая Жээнбекова, то это у него «вряд ли получится», считает Андрей Казанцев. «Возможно, за закрытыми дверями Атамбаев согласовывает какие-то кандидатуры,— говорит эксперт.— Но Москва заинтересована не в конкретных людях, а лишь в том, чтобы в Киргизии была стабильность и власть сменилась мирно. Антироссийских политиков среди кандидатов в президенты нет, поэтому и для избирателей, и для Кремля они выглядят примерно одинаково».

Однако как пояснил собеседник “Ъ” в Бишкеке, политолог Марс Сариев, внешнюю нейтральность российских властей в Киргизии понимают именно как недовольство кандидатом от правящей Социал-демократической партии Киргизии (СДПК) Сооронбаем Жээнбековым. «Нейтральность Москвы работает на главного конкурента Жээнбекова — Омурбека Бабанова,— сказал господин Сариев.— Полагаю, что Москва намекает: креатура Атамбаева не устраивает ее по ряду критериев. В первую очередь — из-за тесных связей с арабскими странами—союзниками США. Судя по всему, визит в Сочи — последняя попытка Атамбаева переубедить Путина».

Между тем даже если Сооронбай Жээнбеков проиграет президентские выборы, Омурбек Бабанов тоже может стать удобной компромиссной фигурой для уходящего президента Атамбаева. Он дал это понять еще в начале августа, когда заявил: «Если бы СДПК не выдвинула кандидатуру в президенты, я бы поддержал Бабанова». Тогда господин Бабанов поблагодарил президента за поддержку, а чуть позднее помог Алмазбеку Атамбаеву не словом, а делом. Фракция Омурбека Бабанова «Республика Ата-Журт» в киргизском парламенте могла заблокировать назначение близкого соратника президента Сапара Исакова премьером страны, но не стала этого делать.

Кто считается фаворитами предвыборной кампании

В Киргизии, где 15 октября пройдут президентские выборы, определились основные участники гонки. Среди 30 кандидатов, выдвинувшихся на сегодняшний день, фаворитами считаются нынешний премьер страны Сооронбай Жээнбеков и два его предшественника — Темир Сариев и Омурбек Бабанов. При этом интрига сохраняется: хотя господина Жээнбекова поддержал президент Алмазбек Атамбаев, победа кандидата вовсе не гарантирована. Его выдвижение вызвало раскол в правящей партии.