Dushanbe Mayor Rustam Emomali has signed a decree on convocation of the next 12th session of the Dushanbe legislature (Majlis) on September 25, according to the Dushanbe administration press center.

