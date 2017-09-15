В Жанаозене с начала нового учебного года около 60 школьниц, которые носят хиджабы, не посещают занятия. По данным отдела образования города, большинство из них – ученицы начальных классов. Руководитель городского отдела образования намерен подать в суд на родителей, которые отказываются снять с девочек платки. Родители говорят «о нарушении конституционных прав», пишет радио Азаттык.

Родители девочек, носящих хиджабы, говорят, что с 1 сентября их детей не впускают в школы. По их словам, директора школ ссылаются на то, что в мае прошлого года прошли родительские собрания, на которых обсудили вопрос школьной одежды и утвердили общий для всех учащихся образец формы.

– Мы ни о каком собрании не слышали. Для нас очень важны занятия наших детей. К примеру, руководство школ признаёт, что все ученицы, которые носят платки, учатся лучше всех, – говорит одна из родительниц, отказавшаяся назвать свое имя.

По ее словам, на прошлой неделе с возмущенными родителями школьниц встретился аким города Жанаозена Елубай Абилов и сообщил, что этот вопрос будет обсуждён повторно.

– Мы ждем компромиссное решение. Наши дети полностью соблюдают школьную форму. Мы сшили ее по требованию школы, – говорят верующие родители.

Руководитель отдела образования города Жанаозена Таттимбет Жумагалиев считает, что школы всего лишь выполняют приказ министра образования «Об утверждении требований к обязательной школьной форме для организаций среднего образования». По его словам, в приказе за № 26 от 14 января 2016 года говорится, что родители участвуют в обсуждении вопросов о школьной форме и принимают соответствующее решение.

– Родители сами утвердили комплект формы из темно-синей юбки, брюк и белой рубашки. Девочки также должны носить белые бантики. Родители четверых детей (носящих платки) с этим согласились. Мы выделили для них специальную комнату. Они снимают свою одежду (которую носят в соответствии со своей верой) в этой комнате и переодеваются снова, когда возвращаются домой, – говорит он.

Таттимбет Жумагалиев сказал, что в школу запретили приходить не только девочкам, которые носят платки, но и 58 другим ученицам, «которые приходили в школу в мини-юбках и с накрашенными ногтями».

– Родители этих девочек тоже обратились к нам с жалобами. Мы провели с ними разъяснительную работу. Они исправились, – говорит Таттимбет Жумагалиев.

Руководитель отдела образования считает, что окончательное решение по этому спорному вопросу должно быть принято в суде.

– Согласно закону, если ребенок пропускает более 36 часов, то мы должны подать в суд. Мы подадим в суд. Думаю, в суде примут соответствующее решение, – говорит Таттимбет Жумагалиев.

Однако родители школьниц, которые носят платки, не согласны с этими доводами.

– В Конституции говорится о свободе вероисповедания. Мы соблюдаем школьную форму. Но что такого в ношении платка на голове? Разве спортсменки мусульманских стран не играют в волейбол и баскетбол в хиджабах? – возмущается одна из родительниц.

В Жанаозене насчитывается 22 школы. Две из них – школы с русским языком обучения. Всего в школах города учатся 30 тысяч детей.

В последние годы участились случаи недопуска на занятия в школах и университетах школьниц и студенток, которые в соответствии с вероисповеданием носят мусульманские платки, хиджабы и никабы. Осенью прошлого года Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) призвало верующих родителей прийти к компромиссу со школьной администрацией по вопросу ношения платков в учебных заведениях.

В заявлении ДУМК, опубликованном 24 октября, говорилось, что, в соответствии с требованиями шариата, ислам не обязывает несовершеннолетних девочек носить платок и родители не должны препятствовать получению детьми общего среднего образования.

В заявлении ДУМК также говорилось, что родители учеников должны осознать, что казахстанская система образования направлена не только на обучение, но и на приобщение к искусству, спорту и на интеллектуальное развитие. «Советуем родителям уделять больше внимания дочерям для того, чтобы они получили обязательное светское образование», – призвали в ДУМК.

В октябре прошлого года казахстанские власти заявили, что ношение религиозной атрибутики не допускается. Заместитель министра образования и науки Эльмира Суханбердиева сказала тогда, что это решение было принято после обсуждения с другими министерствами.

Окончательное решение по вопросу ношения в школах и других учебных заведениях хиджабов и другой религиозной одежды было принято в связи с обеспокоенностью властей проблемами религиозного экстремизма. Согласно Конституции, Казахстан считается демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы. Конституция также гарантирует право на свободу вероисповедания граждан.