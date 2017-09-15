Кассационная жалоба на решение Верховного суда Таджикистана по делу Давлатбека Хайрзода, бывшего заместителя директора Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией и Фаридуна Беназирзода, замруководителя регионального управления Таможенной службы по Согдийской области будет рассмотрена 19 сентября коллегией ВС, сообщил "АП" источник в суде.

В конце июля Верховный суд приговорил Хайрзода и Беназирзода к 10 с половиной годам лишения свободы. Они признаны виновным в получении взятки.

В кассационной жалобе этих двух фигурантов отмечается, что Верховный суд вынес в отношении них слишком тяжёлый приговор и просит коллегию ВС рассмотреть это дело по справедливости.

Приговор Хайрзода был оглашен 28 июля. В тот же день был осужден Фариддун Беназирзода.

Между тем, наибольший срок на данный момент по «делу коррупционеров» – 17 лет – государственный обвинитель запросил для Фируза Холмуродзода, бывшего начальника следственного управления Агентства по борьбе с коррупцией. Верховный суд в настоящее время по данному вопросу совещается. Ожидается, что приговор в отношении Холмуродзода будет оглашен уже в ближайшие дни.

В общей сложности, по словам председателя Верховного суда Шермухаммада Шохиёна, на скамье подсудимых 13 человек: 10 бывших антикоррупционеров, а также три человека из других структур, которые проходят обвиняемыми по делу.