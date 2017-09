Tajikistan’s legislation does not stipulate punishment for wearing non-traditional clothes and actions of some officials threatening women with fine for wearing hijab (Islamic headscarf) are illegal, a source in Tajikistan’s lower house (Majlisi Namoyandagon) of parliament told Asia-Plus in an interview.

