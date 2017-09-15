Мэр Душанбе Рустам Эмомали принял решение о созыве на 25 сентября очередной 12-ой сессии столичного маджлиса народных депутатов.

Основным вопросом, который рассмотрят столичные депутаты, будет подготовка города к отопительному сезону. По данному вопросу будет заслушан отчет вице-мэра столицы Фаруха Джумазода, сообщили «АП» в пресс-службе столичной администрации.

Также ожидается, что на сессии свои депутатские полномочия по собственному желанию сложит Фазлиддин Махмудов, избранный в маджлис столицы от избирательного округа №58 в марте 2015 года. Тогда он занимал пост председателя Республиканского совета «Таджикколхозстрой».

Депутат Ситора Шерова, избранная в столичный маджлис от избирательного округа №67, также сложит свои полномочия добровольно.

Полномочия депутата Тохира Мирзоева, избранного в маджлис города от избирательного округа №61, будут прекращены в связи с его кончиной.

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