Мэр города Душанбе Рустам Эмомали намерен обратиться в правительство с предложением изменить начало времени занятий в высших и профессиональных учебных учреждениях города Душанбе, на этот раз на 9.00.

Но поможет ли это решить транспортную проблему столицы?

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С началом учебного года жители столицы на себе почувствовали транспортный коллапс. Многие по утрам опаздывают на работу, просто потому что не могу вовремя уехать. Пытаясь разрешить данную проблему, в ноябре прошлого года прежняя администрация города перенесла начало занятий в вузах и колледжах на полчаса раньше – на 7.30. Корректировка графика учебы была связана с предотвращением пробок, возникающих во время движения в столице в утренние «часы пик». Но это новшество не смогло разрешить транспортную проблему столицы. 

Поэтому решение надумали переменить – и с 1-го сентября занятия в учебных заведениях столицы начались, как и прежде, с 8 часов утра.

В общем, пришли к тому, что было. И, соответственно, к тем же проблемам.

Увеличивать количество транспорта не нужно?

И вот по инициативе мэра Душанбе Министерство образования и науки уже готовит письмо об очередном изменении графика учебы студентов столичных вузов и колледжей и переноса начала их занятий теперь уже на 09:00.

Поможет ли это разгрузить общественный транспорт? Или есть другие меры?

По словам источника в «Душанбенаклиетхадамотрасон», в «час пик» (утро и вечер) на улицы практически одновременно выходят около 108 тысяч человек. Изменить ситуацию, увеличив транспорт, по его словам, невозможно.

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«Если увеличить число общественного транспорта, то пробок на дорогах не миновать, и на то расстояние, на которое сейчас уходит 25-30 минут езды, горожане будут тратить больше часа. Поэтому мы предлагаем перенести время начала занятий в вузах на 9 часов. Конечно полностью проблема не решится, но данная мера позволит намного разгрузить транспорт в утренние часы», - пояснили в администрации «Душанбенаклиетхадамотрасон».

По информации компании, каждый день на улицы города в среднем выезжает около 3 тысяч единиц транспорта. В столице есть 86 линий движения общественного транспорта, из них 63 линии микроавтобусов, 16 - автобусов и 7 - троллейбусных линий.

На 14 сентября на этих линиях работало 167 автобусов, 71 троллейбус и 2 тысячи 206 микроавтобусов.

Этого количество транспорта на столицу, по мнению специалистов, достаточно.

У каждого своя правда

Эксперименты с переносом графика учебы бурно обсуждаются в соцсетях. Каждый из участников полемики приводит свои «за» и «против». Одни, в том числе любители поспать лишний час поддерживают предложение. Другие напротив, утверждают, что изменять нужно не график начала учебы студентов, а график работы организаций и учреждений. Но каждый из участников дискуссии просит обратить внимание на качество обслуживания столичного общественного транспорта.

Саид Сафаров, преподаватель одного из столичных вузов перенос начала занятий студентов считает правильным:

- В зимнее время начало занятий в 7:30 было дело проблематичным. Студенты не высыпались, пытаясь во время прийти на занятия. Но и это не решило транспортных проблем. Относительно второй смены и споров и том, что студентам придется задерживаться допоздна, это не правда. Вторая смена есть только в национальном университете, в других вузах второй смены нет, - говорит Сафаров.

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На полчаса позже. Минобразования отказалось от графика занятий, введенного прежним мэром столицы

Как оказалось, мнением самих студентов никто не интересовался. Между тем, большинство опрошенных нами учащихся столичных вузов не одобряют инициативу градоначальника:

- Почему над нами проводят эксперименты, не поинтересовавшись у нас самих? – задается, например, вопросом студент столичного университета Акрам. - Новый график будет неудобен потому, что многие студенты работают после занятий, кроме этого у нас не останется времени на самоподготовку, работу в библиотеках. Ну и самое главное, перенос начала занятий никак кардинально не решит утренних транспортных проблем столицы. Примером может послужить прошлогодний эксперимент «7:30».

… Уже в ближайшее время мы сможем узнать, примет ли правительство предложение мэра столицы и поможет ли это решить нашу насущную проблему.

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