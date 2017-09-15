Мэр города Душанбе Рустам Эмомали намерен обратиться в правительство с предложением изменить начало времени занятий в высших и профессиональных учебных учреждениях города Душанбе, на этот раз на 9.00.

Но поможет ли это решить транспортную проблему столицы?

С началом учебного года жители столицы на себе почувствовали транспортный коллапс. Многие по утрам опаздывают на работу, просто потому что не могу вовремя уехать. Пытаясь разрешить данную проблему, в ноябре прошлого года прежняя администрация города перенесла начало занятий в вузах и колледжах на полчаса раньше – на 7.30. Корректировка графика учебы была связана с предотвращением пробок, возникающих во время движения в столице в утренние «часы пик». Но это новшество не смогло разрешить транспортную проблему столицы.

Поэтому решение надумали переменить – и с 1-го сентября занятия в учебных заведениях столицы начались, как и прежде, с 8 часов утра.

В общем, пришли к тому, что было. И, соответственно, к тем же проблемам.

Увеличивать количество транспорта не нужно?

И вот по инициативе мэра Душанбе Министерство образования и науки уже готовит письмо об очередном изменении графика учебы студентов столичных вузов и колледжей и переноса начала их занятий теперь уже на 09:00.

Поможет ли это разгрузить общественный транспорт? Или есть другие меры?

По словам источника в «Душанбенаклиетхадамотрасон», в «час пик» (утро и вечер) на улицы практически одновременно выходят около 108 тысяч человек. Изменить ситуацию, увеличив транспорт, по его словам, невозможно.

«Если увеличить число общественного транспорта, то пробок на дорогах не миновать, и на то расстояние, на которое сейчас уходит 25-30 минут езды, горожане будут тратить больше часа. Поэтому мы предлагаем перенести время начала занятий в вузах на 9 часов. Конечно полностью проблема не решится, но данная мера позволит намного разгрузить транспорт в утренние часы», - пояснили в администрации «Душанбенаклиетхадамотрасон».

По информации компании, каждый день на улицы города в среднем выезжает около 3 тысяч единиц транспорта. В столице есть 86 линий движения общественного транспорта, из них 63 линии микроавтобусов, 16 - автобусов и 7 - троллейбусных линий.

На 14 сентября на этих линиях работало 167 автобусов, 71 троллейбус и 2 тысячи 206 микроавтобусов.

Этого количество транспорта на столицу, по мнению специалистов, достаточно.

У каждого своя правда

Эксперименты с переносом графика учебы бурно обсуждаются в соцсетях. Каждый из участников полемики приводит свои «за» и «против». Одни, в том числе любители поспать лишний час поддерживают предложение. Другие напротив, утверждают, что изменять нужно не график начала учебы студентов, а график работы организаций и учреждений. Но каждый из участников дискуссии просит обратить внимание на качество обслуживания столичного общественного транспорта.

Саид Сафаров, преподаватель одного из столичных вузов перенос начала занятий студентов считает правильным:

- В зимнее время начало занятий в 7:30 было дело проблематичным. Студенты не высыпались, пытаясь во время прийти на занятия. Но и это не решило транспортных проблем. Относительно второй смены и споров и том, что студентам придется задерживаться допоздна, это не правда. Вторая смена есть только в национальном университете, в других вузах второй смены нет, - говорит Сафаров.

Как оказалось, мнением самих студентов никто не интересовался. Между тем, большинство опрошенных нами учащихся столичных вузов не одобряют инициативу градоначальника:

- Почему над нами проводят эксперименты, не поинтересовавшись у нас самих? – задается, например, вопросом студент столичного университета Акрам. - Новый график будет неудобен потому, что многие студенты работают после занятий, кроме этого у нас не останется времени на самоподготовку, работу в библиотеках. Ну и самое главное, перенос начала занятий никак кардинально не решит утренних транспортных проблем столицы. Примером может послужить прошлогодний эксперимент «7:30».

… Уже в ближайшее время мы сможем узнать, примет ли правительство предложение мэра столицы и поможет ли это решить нашу насущную проблему.

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